»Italijanom se pozna, da so dali skozi veliko hujšo izkušnjo kot mi«

IZJAVA DNEVA

"Na beneškem Lidu se je ob perfektni organizaciji, odločnih epidemioloških ukrepih in fizični distanci, ki je v eni od s covidom-19 najbolj prizadetih evropskih držav tretjino krajša kot pri nas, odvila 77. festivalska izdaja. Brez histerije ali strašenja ljudstva, pač pa z veliko prijaznosti in empatije. Italijanom se pozna, da so dali skozi veliko hujšo izkušnjo kot mi, zato se je festivalski vsakdan z masko na nosu (distinkcija je pomembna: maska na obrazu ali na nosu) zdel nekaj najbolj normalnega. Če zmorejo Italijani z masko kolesariti in se celo rekreirati, zmoremo tudi mi mirovati v kinu ob petih filmih na dan, mar ne?"

(Simon Popek, vodja filmskega programa v Cankarjevem domu, o tem, kako jim je v Benetkah uspelo kljub vsem ukrepom uspešno izpeljati filmski festival; via Delo)