Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo Ausstellung! Laibach Kunst z naslovom RE : KONS : TRUKT, otvoritev 12. SONICA festivala z razstavo finske umetnice Jenne Sutele, razstavo Arjana Pregla z naslovom Otroške slike, premiero predstave Mirjane Medojević Prividi kačjega pastirja, ki je nastala po motivih zgodb Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače, premiero satirične drame Nova rasa avtorja in režiserja Matjaža Zupančiča,

Ponedeljek, 21. september

V Galeriji P74 Ljubljana bo od 21. septembra do 2. novembra na ogled razstava Ausstellung! Laibach Kunst z naslovom RE : KONS : TRUKT, ki je nastala ob štiridesetletnici delovanja skupine Laibach. "Postopki, ki jih razstava ob častitljivi štiridesetletnici skupine Laibach v Galeriji P74 manifestira in reprezentira, pripadajo izhodiščnemu kredu in hkrati vpeljujejo določen zasuk. Laibach Kunst še naprej ostaja neuvrščena, neopredeljiva in enigmatična. Postavi (re)konstrukt: grafiko · sliko · objekt · kolaž · brikolaž · ambient. Z apropriacijo svojih lastnih zgodnjih podob 'iz druge roke', prilastitvijo prilastitve, uprizarja nekakšen simulaker simulakra. Ponovna uporaba podob neizogibno vpelje predrugačenje, zgostitev motivov je hkrati njihova premestitev. Na eni strani prenos, ponovitev in pomnožitev, na drugi intervencija, povečava in preobrat. Posegi so včasih grobi, drugič subtilni, vedno konceptualno premišljeni, a dvoumni: izločitev · zaznamek · remontaža….", je zapisala kustosinja razstave Barbara Borčič.

Torek, 22. september

V MSUM Metelkova Ljubljana bodo ob 19.00 odprli 12. SONICA festival z razstavo video dela Jenne Sutele z naslovom Holobiont. V času, ko smo ljudje prenašalci virusa, se to nekoliko starejše delo finske umetnice ukvarja z idejo človeškega telesa kot raznašalca semen in potencialnega gostitelja prihodnjih generacij nezemeljskih vrst. Čeprav razumemo, da bakterije v naših prebavilih ključno vplivajo na naše počutje (čutimo jih, a jih ne vidimo), Sutela v delu razmišlja o bakteriji Bacillus subtilis kot o drugem umu, naseljenem v naših telesih. Pri tem opazuje obe skrajni točki okolij, v katerih bakterija živi: znotraj naših teles v prebavilih in v vesolju, kjer jo na misijah uporabljajo kot testno vrsto v vesoljskih poletih. Med 12. in 22. uro bo na ploščadi MSUM postavljen Zvočni vrt Simine Oprescu: Ludus.

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera baleta Adolpha Adama Gusar, ki velja za eno najbolj impresivnih in pripovednih del iz klasičnega baletnega repertoarja, a so ga do sredine 20. stoletja uprizarjala le redka baletna gledališča. Zgodba pripoveduje o ladijskem kapitanu Conradu, ki ga je družba izobčila in prisilila v piratstvo. Usoda pa se hitro obrne: lepotica Medora, ki je ujeta v haremu Seida paše in v katero se Conrad zaljubi, ga postavi pred novo preizkušnjo. Kapitan s svojim prijatelji načrtuje napad na harem. Poda se na vznemirjlivo pustolovščino, da bi osvobodil ljubljeno dekle. Koreografija: José Carlos Martínez, dirigentka: Mojca Lavrenčič

V Galeriji CD Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo fotografskih portretov Henrija Cartier-Bressona z naslovom Iz oči v oči / Tête à tête, na kateri bo predstavljenih sto portretov, ki so nastajali med letoma 1933 in 1996. Najzgodnejše podobe torej izhajajo iz tridesetih let, ko je kupil prvi fotoaparat Leica in po Evropi potoval s prijateljem Andréjem Pieyrom de Mandiarguesom. Tedaj je začel ostriti svoj fotografski slog. S temi upodobitvami je Cartier-Bressonu uspelo v enem samem trenutku ujeti večnost v očeh, "notranjo tišino prostovoljne žrtve". Kustosinja razstave: Nina Pirnat Spahić

Marilyn Monroe, 1960; © Fondation Henri Cartier Bresson / Magnum Photos

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Mesto žensk: Fokus Delphine Seyrig na ogled film Diskretni šarm buržoazije. Sledijo: India Song (24. 9.), Ivana Orleanska iz Mongolije (25. 9.).

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.30 v okviru Festivala frankofonskega filma na ogled film Milost o resničnem zločinu, v katerem režiser Arnaud Desplechin in njegov glavni junak, policijski načelnik Daoud, iščeta svetlobo v človeku.

210vINdbUe8

Sreda, 23. september

V Projektnem prostoru Aksioma Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Sanele Jahić z naslovom Negotovost v zanki. V svojem nedavnem delu je svoje umetniško delovanje – svoja umetniška dela, raziskave in interese zadnjih 14 let – pretvorila v podatke. Kot podatki postanejo značilnosti njenih umetniških del tabele številk; vsaka ustvarjalna odločitev se pojavi kot numerična vrstica. Umetnica nato odločanje preda napovednemu algoritmu. Stroj nabor podatkov uporabi za presejanje in prepoznavanje vzorcev v njenem umetniškem delovanju, da lahko napove vsebino in estetiko njenega naslednjega umetniškega dela. Prva faza tega večletnega projekta je bila predstavljena z razstavo Delati zginotje delanja v Aksiomi leta 2018.

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta Eve Nina Lampič in Beliban zu Stolberg Potential States. Tri posameznice, pisateljica, režiserka in igralka, se srečajo in delajo predstavo o Jugoslaviji in Kurdistanu. Soočajo se z osebnostnimi razlikami, različnimi političnimi prepričanji in pristopi do gledališča. Predstava prikazuje transnacionalno evropsko uprizoritveno delo v nastajanju, ki razgrinja raznolikosti dinamike in okoliščin, ki vplivajo na umetniško delo, in ne razmišlja le o državah, mejah in kolektivnih pripovedih, temveč poudarja vzporednice med osebno in geopolitično realnostjo. Druga premiera: 24. septembra ob 20.00

© Dani Modrej

Četrtek, 24. september

V KC Tobačna 001 Ljubljana bo med 16. in 19. uro na ogled razstava Arjana Pregla z naslovom Otroške slike, ki so prikaz načrtno osredotočenega in zavestnega odklona od realnega v imaginarno, od sedanjosti v tisto preteklost, ko je bila umetnikova želja po ustvarjalnem izražanju neločljiv del odraščanja in s tem povezana z instinktivnim zarisom. Pobeg v otroštvo in brskanje po otroških risbah tudi ni nov način umetnikovih iskanj odgovorov na pereča vprašanja lastne eksistence in odnosa do družbe; tovrstne introspekcije so konstitutivni del umetniškega razvoja. Kustosinja razstave: Alenka Gregorič

Arjan Pregl: Zeleni oblak, 2020

V Plesnem in gledališkem centru Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazija Ljubljana bo ob 19.00 premiera dramske predstave Rumena luna, ki je nastala na podlagi besedila angleškega dramatika Davida Greiga. Rumena luna, balada o Lejli in Leeju je ljubezenska zgodba. Je zgodba o dveh najstnikih, ki se najdeta v trenutku, ko se enemu izmed njiju življenje usodno obrne na glavo. Predstava je nastala v sodelovanju z Vzgojnim zavodom Planina in je del evropskega projekta ConnectUp. Režija: Primož Ekart

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 premiera predstave Mirjane Medojević Prividi kačjega pastirja, ki je nastala po motivih zgodb Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače. Zgodbe prikazujejo intimno življenje Slovencev iz začetka 20. stoletja skozi seksualno kolektivno nezavedno. Režija: Daniel Day Škufca, druga premiera: 25. septembra ob 20.00

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta Evropa, mati mila, Predstava personificira slogan "oživljanje evropske zavesti" v evropskega voditelja, če smo natančni, voditeljico, in prevprašuje njene psihološke motive in sprožilne dejavnike. Režija: Tatjana Peršuh

Petek, 25. september

V Galeriji Račka Celje bodo ob 19.00 odprli Festival Račka - Radikalni odmevi teles, ki tokrat v središče postavi človeško telo, v glavnem žensko telo. Prodira v njegove biološke značilnosti, hkrati razkriva številne plasti njegovih tehnoloških in kulturoloških preoblek. Na razstavi se skozi večmedijskost in performativnost izriše aktivacija nekaterih nujnih družbeno-političnih razmislekov, ki odmevajo znotraj in zunaj polja sodobne umetnosti, medtem ko performansi z intenzivnimi zvočno-vizualnimi dražljaji želijo prodirati v gledalčevo oziroma gledalkino občutje teles. Sodelujejo: Teresa Almeida, Uršula Berlot & Sunčana Kuljiš, Lea Culetto, Maša Jazbec, Kikimore, Januš Aleš Luznar, Agnes Momirski, Simona Semenič & Nada Žgank, Iza Pavlina, Tabita Rezaire, Maja Smrekar, Sandra Sterle. Ob 19.30 sledi performans Ize Pavlina Tehnometrije, ob 21.00 na dvorišču Knežjega dvora performans Agnes Momirski: siXren (Verbum Medicinae), ob 22.00 pa zvočni performans Kikimore. Kustosinja: Maja Antončič

Teresa Almeida, The Bitness Project v.01 (Labella), 2012-2017

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera satirične drame Nova rasa avtorja in režiserja Matjaža Zupančiča. Dva mlada slikarja, Adolf Hitler in Viktor Karlstein, se želita vpisati na Akademijo likovnih umetnosti na Dunaju, ampak jima ne uspe. Leta 1944 sta oba v Berlinu: Hitler je postal firer, Karlstein pa znanstvenik, ki za potrebe vermahta konstruira novi monstruozni bitji, moškega in žensko, po njegovih algoritmih nadčloveka z multiplicirano močjo, ki bosta spočela novo raso. Markus in Heidi bosta zmagovito orožje v času, ko nacisti izgubljajo na vseh frontah. Hkrati pa sta tudi Viktorjevo umetniško delo. Njegov odgovor na izrojeno, abstraktno umetnost. Da pa se bo eksperiment posrečil, morajo biti deli teles, ki sestavljajo novi kreaturi, arijskega porekla. Druga premiera: 26. septembra ob 20.00

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Sobota, 26. september

V Galeriji GONG Nova Gorica bo med 19. in 22. uro na ogled razstava Nataše Segulin z naslovom Impresije. Fotografije lahko označimo kot izrazito čutne podobe, ki so izraz njene fascinacije nad svetlobnimi pojavi, s katerimi nam posreduje subjektivno doživljanje specifičnega prostora in časa; a ne le občutenja konkretnih sakralnih prostorov, v katerih svetloba zaznamuje vse neizrekljivo in nadčutno, ampak tudi duha časa. Kustosinja razstave: Nataša Kovšca

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.00 nastopil domači avdio-vizualni trio Etceteral, ki bo predstavil svoj prvenec “Ama-gi”, ki bo digitalno in na vinilki izšel septembra pri založbi KAPA.

aP3OdsnkzaM

V Celjskem domu bo ob 20.00 v okviru Festivala Račka - Radikalni odmevi teles performans Simone Semenič Lepa kot slika, ob 21.00 pa avdiovizualni plesni performans Januša Aleša Luznarja ICTUS CORDIS: Dialogue.