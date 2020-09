Med nominiranci za bookerja kar štirje prvenci

Dobitnik 50.000 funtov vredne nagrade za najboljši v angleščini napisani roman bo znan 17. novembra

V ožji izbor šestih nominirancev za britansko literarno nagrado booker so letos uvrščeni štirje prvenci, ki jih podpisujejo Avni Doshi, Diane Cook, Brandon Taylor in Douglas Stuart ter romana priznanih avtoric Tsitsi Dangarembga in Maaze Mengiste. Dobitnik 50.000 funtov vredne nagrade za najboljši v angleščini napisani roman bo znan 17. novembra.

V ožji konkurenci za bookerja so letos kar trije prvenci ameriških avtorjev. Avni Doshi je za nagrado nominirana s prvencem Burnt Sugar, v katerem opisuje kompleksen odnos med starajočo se materjo in hčerko v sodobni Indiji. Konkurenco ji s prvima romanoma delata še ameriška avtorja Diane Cook, ki v romanu The New Wilderness podaja distopično zgodbo, postavljeno v zaradi podnebne krize izolirano mesto, ter Brandon Taylor, ki v knjigi Real Life predstavi introvertiranega moškega, ki ob prihodu na univerzo postane žrtev rasizma.

S prvencem Shuggie Bain je med šesterico finalistov še škotski avtor Douglas Stuart z romanom o škotski delavski družini, ki jo zaznamujeta revščina in alkoholizem.

Žirijo je prepričala tudi uveljavljena pisateljica iz Zimbabveja Tsitsi Dangarembga z romanom This Mournable Body, sicer zadnjim delom trilogije, ki sta jo uvedla že knjigi Nervous Conditions in The Book of Not. V trilogiji opisuje zgodbo deklice iz Zimbabveja, ki tone v revščino. Šesterico zaokroža etiopska pisateljica Maaza Mengiste z romanom The Shadow King, ki prinaša zgodbo upora proti italijanski invaziji Etiopije v 30-ih letih minulega stoletja.

Za 50.000 britanskih funtov (54.000 evrov) vrednega bookerja se lahko potegujejo avtorice in avtorji v angleščini napisanih in v Veliki Britaniji ali na Irskem izdanih del.

Predsednica žirije Margaret Busby je dejala, da letošnji finalni nabor prinaša raznolike glasove in zgodbe. "Gre za enkratno in bogato raznovrstnost zgodb, ki so hkrati izredno razburljive," je dodala. Po njenih besedah v njih najdemo tako Glasgow v 80-ih letih minulega stoletja kot Zimbabve v post-kolonialnem obdobju, tako Etiopijo v 30-ih letih kot sodobno Indijo.

Za 50.000 britanskih funtov (54.000 evrov) vrednega bookerja se lahko potegujejo avtorice in avtorji v angleščini napisanih in v Veliki Britaniji ali na Irskem izdanih del. Žirija je štiri finalistke in finalista izbrala iz daljšega seznama 13 nominirancev, v katerem so po pisanju AFP prevladovali ameriški avtorji in avtorice.

V širšem naboru je bila tudi priznana pisateljica Hilary Mantel z zadnjim delom svoje Cromwellske trilogije, naslovljenim The Mirror And The Light, a se žirija zanjo ni odločila. To je razburilo nekatere ljubitelje literature, sploh v luči, da je bila le ena od treh za nagrado nominiranih britanskih avtorjev v širšem naboru. Žirant Lee Child pa je po navedbah AFP o njeni neuvrstitvi v veliko šesterico dejal, da so po njegovi presoji druge knjige preprosto boljše.

Med dosedanjimi dobitniki nagrade so sicer priznani avtorji, kot so Ian McEwan, Julian Barnes, Kazuo Ishiguro in Roddy Doyle. Lani sta si nagrado delili Margaret Atwood za roman Testamenti in Bernardine Evaristo za knjigo z naslovom Girl, Woman, Other.