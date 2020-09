France Bevk, človek plemenitega srca

Na današnji dan pred 130 se je rodil najplodovitejši slovenski pisatelj, ki je veliko pisal tudi za mlade

France Bevk prebira mladim

© WikiCommons

Ljubljana, 17. septembra - France Bevk je doslej najplodovitejši slovenski pisatelj, ki je veliko pisal tudi za mlade. Napisal je 164 knjig, največ po 2. svetovni vojni, izšle so v 1,5 milijona izvodih. Po besedah pisatelja Borisa Jukića je bil ljudski pisatelj, zgodbar par excellence. Rodil se je na današnji dan pred 130 leti ter umrl na svoj 80. rojstni dan leta 1970.

Bevk se je rodil v Zakojci pri Cerknem kot najstarejši izmed osmih otrok. Po osnovni šoli se je v Kranju učil za komija, po učiteljišču v Gorici je nekaj let poučeval. V prvi svetovni vojni je bil vojak na vzhodni fronti, po vrnitvi v domovino je kot novinar in urednik delal pri časopisih, kot so bili Slovenec, Večerni list in Mladika.

Zaradi kulturno-politične dejavnosti so ga Italijani preganjali, bil je konfiniran, večkrat zaprt, iz zapora je odšel v partizane. Po vojni je opravljal številne pomembne kulturne in politične funkcije, med drugim je bil republiški in zvezni poslanec ter dva mandata predsednik Društva slovenskih pisateljev, predvsem pa je neumorno pisal.

Z izjemo vojnih let je pisal od svojega desetega do osemdesetega leta. Prvi spis, črtico Vstajenje mu je objavil tržaški časopis Družinski prijatelj leta 1906. Na leto je Bevk izdal tudi po deset knjig, bibliografi so jih našteli skupno 164, s ponatisi v zbranih in izbranih delih ter s prevodi vred pa okrog 230.

Kot je na sredini predstavitvi albuma France Bevk: Od Pestrne do Čedermaca, ki so ga ob pisateljevem jubileju izdali pri Mladinski knjigi, povedal Boris Jukić, ki je za album pripravil Bevkov življenjepis in izbor literarnih del, je bil Bevk ljudski pisatelj, zgodbar par excellence. Živel je v okolju, kjer je slišal ljudi pripovedovati, zgodbe sta pripovedovati tako njegov dedek kot babica.

V knjigi pa je Jukić o pisatelju zapisal: "Živel je v časih, polnih preizkušenj in velikih zgodovinskih preobratov. Bil je tega časa vesten kronist, pisatelj, ki je znal pripoved oblikovati v domiselno in živo fabulo. Bralec se je z njegovimi junaki in dogajanji lahko identificiral, v njegovih knjiga je našel sebe."

Bevka je Jukić označil kot "človeka plemenitega srca", ne samo v tem, kako je skrbel za svoje zakonske in nezakonske otroke ampak tudi zaradi njegovega odnosa do vseh. "Tudi do svojih nekdanjih prijateljic, kakršne koli so že bile, je imel globoko spoštovanje. To se lepo vidi tudi v njegovi korespondenci," je dodal. Izbor iz korespondence je tokrat prvič objavljen v albumu.

Ob Bevkovih obletnicah se bo zvrstilo več dogodkov. Danes se bodo Bevku v Novi Gorici poklonili z bralno uprizoritvijo po konceptu in v režiji Tereze Gregorič Dejanje priznam. Ali kriva nisem! Dan pozneje bo Bevk na koncertu za mlade Pesmi in življenje! občinstvu predstavljen kot pesnik, v soboto pa pripravljajo Sprehod ob dediščini Ljubke Šorli in Franceta Bevka. V nedeljo se obeta še 10. pohod po Bevkovi poti do Zakojce.

