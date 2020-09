50 izjemnih Slovenk, ki so utirale nove poti

Pri Mladinski knjigi je izšla knjiga Nepozabne, ki jo je zadnji dve leti in pol ustvarjalo 20 avtoric besedil

Pri Mladinski knigi je izšla knjiga Nepozabne, ki vključuje zgodbe 50 žensk, ki so premikale meje našega sveta. Med njimi so denimo Franja Bojc Bidovec, Kristina Brenkova, Karla Bulovec Mrak, Pavla Jesih, Alma Karlin, Ivana Kobilca, Živa Kraigher, Zofka Kveder, Lili Novy, Ljuba Prenner, Vida Tomšič, Angela Vode. Urednica Alenka Veler je na predstavitvi dejala, da je knjiga, ki nagovarja predvsem mlado, a tudi širše bralstvo, plod sodelovanja 20 avtoric, velik doprinos pa predstavljajo portreti izbranih nepozabnih, ki jih podpisuje deset umetnic.

Knjiga Nepozabne je izšla pod strokovnim vodstvom Veronike Tašner, zadnji dve leti in pol pa jo je soustvarjalo 20 avtoric besedil. "Odločile smo se, da bomo svojo knjigo namenile mladim, ki so v formativnih letih in so še zmeraj ujeti v stereotipne zgodbe pridnih punc in pametnih fantov, krhkih deklet in bojevitih dečkov. Želele smo pokazati, kaj so napravile naše predhodnice, da živimo v svetu, v katerem živimo," je dejala strokovna vodja in avtorica spremne besede h knjigi.

Pri ustvarjanju knjige so se naslonile na knjigo prav tako več avtoric Pozabljena polovica (2007), v kateri so zbrane zgodbe 129 za slovensko družbo zelo pomembnih žensk. Veronika Tašner je dejala, da bodo mladi bralci skozi knjigo spoznavali slovenske pionirke, ženske, ki so utirale nove poti in podirale zidove. Dodala je, da so iz knjige Pozabljena polovica izbrale pomemben delež žensk, hkrati pa so zaznale, da so se vmes že rojevale nove generacije, ki so iskale nove poti in dograjevale stare strategije, zato so v Nepozabne vključile tudi nekaj novih obrazov.

Posebnost knjige Nepozabne je še njena likovna podoba, za katero je zaslužen likovni urednik pri Mladinski knjigi Pavle Učakar. Ta je ob začetku projekta k sodelovanju povabil deset likovnih umetnic različnih generacij, med katerimi so Huiqin Wang, Andreja Peklaj, Polona Lovšin, Tina Dobrajc, Helena Tahir in Samira Kentrić.

Imena 50 nepozabnih junakinj bodo med ljudi pri Mladinski knjigi pospremili tudi v sodelovanju s festivalom Mesto žensk. Od danes bodo na oglasnih panojih podjetja Tam-Tam po Ljubljani na ogled podobe iz Nepozabnih, v sodelovanju z Vodnikovo domačijo pa bodo vzpostavili še virtualno prodajno razstavo. Posebno mesto bo knjiga med drugim dobila še na strokovnem posvetu festivala, posvečenem enakim možnostim v procesu izobraževanja.

Veronika Tašner je ob koncu predstavitve še povedala, da so na založbi umaknili predlagano naslovnico žensk na kolesih. Glavni urednik Mladinske knjige Bojan Švigelj je za STA povedal: "Praksa na založbi je, da se vsi pomembnejši projekti potrjujejo na kolegiju uredništva prodaje in marketinga. Tam je nastala želja, da poskusimo s kakšno drugo naslovnico, za katero menimo, da je bolj primerna."