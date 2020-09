Digitalni arhiv spominov festivala Glastonbury

Londonski Muzej Victoria & Albert in festival Glastonbury bosta vzpostavila digitalni arhiv, ki bo hranil spomine udeležencev festivala

Glastonbury Festival, 2011

Londonski Muzej Victoria & Albert in festival Glastonbury bosta vzpostavila digitalni arhiv, ki bo hranil spomine udeležencev glasbenega festivala, ki je 19. septembra praznoval 50. obletnico. V arhivu in podatkovni zbirki bodo združeni arhivski materiali iz zgodovine festivala in spomini udeležencev Glastonburyja. Muzej je javno zbiranje festivalskih spominov začel junija, obiskovalci festivala pa lahko svoje utrinke še pošljejo.

Muzej Victoria & Albert in festival Glastonbury sta kot poslovna partnerja začela sodelovati že leta 2014. Od tedaj muzej skrbi za arhivski material festivala, med drugim za plakate, odrske načrte, kostume, posnetke intervjujev, filme in druge spominke.

6iV_3wfGBRY

V okviru arhivskega projekta bo material na voljo na spletu, dopolnjevali pa ga bodo prispevki javnosti. S pomočjo sredstev iz Arts and Humanities Research Council nameravajo zgraditi odprtokodno podatkovno zbirko, po kateri bodo zainteresirani lahko začeli brskati leta 2021.

Novih spominov v 50. letu festivala sicer ni, saj je bila letošnja izdaja zaradi pandemije odpovedana. Na festivalu bi med drugim nastopili Paul McCartney, Taylor Swift in Kendrick Lamar.

"Spomini in izkušnje, v katerih so uživali in jih delili udeleženci festivala, so tisto, zaradi česar je Glastonbury tako poseben. Vesela sem, da bo to bogastvo navdušujoče vsebine sedaj dostopno vsem," je dejala soorganizatorka festivala Emily Eavis.

pNHlQytuAsg

Avgusta je ustanovitelj Glastonburyja Michael Eavis dejal, da bodo z naslednjim festivalom morda morali počakati do leta 2022, še navaja The Guardian.