Prva potujoča knjižnica v Posavju

Bibliobus bo v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Radeče začel voziti 5. oktobra

Bibliobus Bralko

Pri Valvasorjevi knjižnici v Krškem bodo danes uradno odprli in predstavili posavsko potujočo knjižnico oziroma tako imenovani bibliobus, ki bo v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Radeče začel voziti 5. oktobra. Nakup bibliobusa je stal nekaj več kot 310.000 evrov, ministrstvo za kulturo je zanj prispevalo 180.000 evrov.

Direktorica Valvasorjeve knjižnice Urška Lobnikar Paunović je za STA povedala, da so se pri nakupu bibliobusa za Posavje povezale tamkajšnje občine in knjižnice ter z novo storitvijo za oddaljena območja z manjšim številom prebivalcev omogočile enake možnosti pri dostopu do knjižničnega gradiva in storitev.

Posavski bibliobus se bo vsaj enkrat mesečno ustavljal v 72 krajih, v krajih s šolami in otroškimi vrtci pa na 14 dni. Skupaj bo v enem mesecu stal na 87 postajališčih. Poimenovali so ga Bralko, krasi pa ga poslikava, ki so jo izdelale arhitektke društva Prostor vmes.

Navedene občine so tudi pokrile preostanek naložbe v znesku nekaj več kot 130.000 evrov. Pri projektu poleg Valvasorjeva knjižnice sodelujejo Knjižnica Brežice, Knjižnica Sevnica in Knjižnica Laško z enoto Radeče. Vse sodelujoče občine bodo tudi v nadaljevanju s finančno podporo omogočale delovanje posavske potujoče knjižnice, je še dodala Urška Lobnikar Paunović.

Posavsko potujočo knjižnico so v ponedeljek predstavili v Radečah in Sevnici. Danes so jo predstavili v Brežicah, ob 12. uri so jo predstavili v Kostanjevici na Krki, ob 16. uri pa še v Krškem.