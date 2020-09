Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo premiero avtorske predstave Not Dead Enough / Vestern, ki se poigrava s prenosom filmskega žanra v gledališki prostor. premiero socialne drame Naše skladišče avtorice Tjaše Mislej, letošnje prejemnice Grumove nagrade za najboljše dramsko besedilo, dokumentarec Delphine in Carole, uporni muzi v režiji Callisto McNulty, razstavo slik Tine Dobrajc z naslovom Prazne so grape, koncert Vlatka Stefanovskega.

Ponedeljek, 28. sepetmber

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 premiera krhke koreografije / gibalne predstave Oči, ki letijo avtoric in izvajalk Anje Bornšek, Barbare Kanc in Tina Valentan. Uprizoritev se vrti okrog poetičnih podob, v katerih lahko gledalec krepi osebno imaginacijo, čustva in afekt. V nasprotju z ukazovalnimi podobami, ki dominirajo v našem bivanjskem prostoru in nas delajo šibke ter bolj odvisne od avtoritete, v ospredje stopajo podobe, ki vznikajo in ponikajo, zavedajoč se krhkosti individualne integritete in avtonomije. Ponovitev: 29. septembra ob 20.00

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 premiera avtorske predstave Not Dead Enough / Vestern, ki se poigrava s prenosom filmskega žanra v gledališki prostor. Osvetljuje boj malega človeka proti sistemu. Raziskuje, kdo je šerif Divjega zahoda 21. stoletja. Izziva naše predstave o spolnih vlogah, se sooča z zatiranjem, preizprašuje temeljne družbene vrednote in nas postavlja pred temeljno vprašanje: koliko je na koncu vredno naše življenje?

© Peter Giodani

V Galeriji Škuc Ljubljana bo ob 20.30 v okviru cikla Ropotarnica nastopil Goran Krmac, tubist in skladatelj, ki bo predstavil zvočno-raziskovalni projekt Planetarium. Avtorjev navdih izhaja iz njegove fascinacije nad raziskovanjem vesolja, tako astronomskih opazovanj v prejšnjih stoletjih kot fizične prisotnosti človeka v vsemirju v zadnjih nekaj desetletjih. Glasbeno delo se predstavlja v obliki kompozicij za solo tubo in elektroniko, ki skušajo s spojem nenavadnega solističnega inštrumenta in tehnologije dati glasbi orkestralno izraznost in širok razpon dinamik in zvočnih tekstur.

Torek, 29. september

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 predstavitev biografskega romana RAC avtorice Petre Pogorevc, ki je izšel pri založbi Beletrina. Knjiga pripoveduje o življenju enega izmed najmarkantnejših slovenskih igralcev, Radku Poliču - Racu, ki je leta 2007 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Knjiga odstira in prepleta spomine na njegovo življenjsko in ustvarjalno pot ter razkriva, da je enako strasten in zahteven kot na odru tudi za njim. Sledi mu nazaj v otroštvo, ki ga je v nemirnih povojnih letih preživel razseljen med Črnomelj, Beograd, Berlin in Ljubljano, pojasni njegovo vseživljenjsko povezanost s starši in bratoma ter obudi spomine na tri zakone, iz katerih ima dva odrasla sinova. Predstavi njegov pristop k oživljanju vlog, zajame njegovo pojmovanje lepega in težkega igralskega poklica ter iz prve roke spregovori o številnih nepozabnih likih, ki jih je ustvaril na odru in platnu. S Petro Pogorevc in Radkom Poličem - Racom se bo pogovarjal kritik Matej Bogataj.

© Marko Modic

V Slovenski kinoteki Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Mesto žensk: Fokus Delphine Seyrig na ogled film Lani v Marienbadu (r. Alain Resnais), v sredo ob 21.00 pa še Pisma domov (r. Chantal Akerman).

Sreda, 30. september

V Galeriji Veselov vrt Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Marca Juratovca z naslovom Teren. Kiparska postavitev je urejena, izrazito nežnemu valovanju podrejena geometrična shema, ki z možnostjo (glede na prostor postavitve) razširitve in raztegnitve ustvarja raznolika razmerja med celovitostjo površin in geometrizmom struktur, razporejenimi znotraj ali celo zunaj teh oblik.

Na Malem odru SNG Maribor bo ob 20.00 premiera drame Proslava, ki jo je okviru evropskega projekta Pristanišče sanjačev/Port of Dreamers napisal Ivor Martinić, uveljavljen hrvaški dramaturg in dramatik in ki tako v formi kot v vsebini izpostavlja dualnost – na eni strani gre v prvem delu za pogled v zakulisno pripravo pomembnega evropskega projekta, proslave, kjer se bodo kot vešči igralci pod sojem reflektorjev izkazali sodelujoči egocentrični in narcisoidni politiki ter prireditev znova izkoristili za nabiranje političnih točk, samopromocijo, na drugi strani pa je Martinić kot protiutež postavil resnično izpoved, povzeto iz intervjuja, ki ga je Mojca Marič opravila z iranskim beguncem Navidom Fadaeejem Nazerjem. Nasproti političnemu performansu tako stoji dokumentaristična zgodba, človek pred množico gledalcev, oglodan do svojega eksistencialnega bistva. Režija; Jan Krmelj, druga premiera: 1. oktobra ob 20.00

Četrtek, 1. oktober

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bosta ob 19.00 v okviru cksla Dvocikel mastopila ena bolj prepoznavnih ustvarjalcev zloveščih atmosfer, Shekuza in Lifecutter.

V Prešernovem gledališču Kranj bo ob 19.30 premiera socialne drame Naše skladišče avtorice Tjaše Mislej, letošnje prejemnice Grumove nagrade za najboljše dramsko besedilo, ki v humornem in komunikativnem dramskem slogu spremlja zgodbe štirih žensk, ki pod pritiski ustroja kapitalističnega sistema v Skladišču skladiščijo tudi svoje sanje, ambicije, hrepenenja in zgodbe. Režija: Mateja Kokol

© Tania Mendillo

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 na hibridnem koncertu nastopil elektro pop dvojec zalagasper, ki ga bo možno spremljati v dvorani kot preko plačljive spletne platforme dice.

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 Dvojni plesni večer, ki ga bodo odprli plesalci EN-KNAP Group z delom Set and Reset: ponastavitev, predelavo legendranega dela ikone postmodernega plesa, Trishe Brown. V drugem delu bo nastopil blegijski plesalec in koreograf Cassiel Gaube z delom Farmer Train Swirl - Étude, kinetično in subjektivno raziskavo plesa House dance - sloga, rojenega v klubih v Chicagu in New Yorku v začetku osemdesetih let. Ponovitev: 2. oktobra ob 20.00

Cassiel Gaube

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.30 v okviru festivala Mesto žensk na ogled dokumentarec Delphine in Carole, uporni muzi. Delphine Seyrig je zaslovela v filmih Françoisa Truffauta, Alaina Resnaisa, Luisa Buñuela in Chantal Akerman, manj pa je znano, da je bila v šestdesetih in sedemdesetih letih tudi močan glas francoskega feminističnega gibanja. S filmarko Carole Roussopoulos sta bili med ustanoviteljicami enega prvih aktivističnih video kolektivov Les Insoumuses, pod okriljem katerega sta ustvarili serijo drznih in prevratniškega humorja polnih videov. Film preplete odlomke iz protestnih videov, prizore iz filmov in intervjuje z obema ženskama, v njem pa se pojavijo tudi Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Chantal Akerman, Jane Fonda, Ellen Burstyn in Maria Schneider. Režija: Callisto McNulty

Petek, 2. oktober

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Tine Dobrajc z naslovom Prazne so grape. Umetnica v svojem delu združuje tradicionalno in folklorno s sodobnim in aktualnim. Na slikarski način raziskuje koncepta identitete in družbenega etiketiranja. Z združevanjem na videz nezdružljivih podob sodobnosti in motivov tradicije ustvarja nove kontekste in odpira nova gledišča tako na sodobnost kot na preteklost. V svojih delih pogosto raziskuje, prevprašuje in na novo definira zlasti položaj ženske v sodobni (slovenski) družbi. Domiselna vpeljava angažirane vsebine slikarska dela nadgrajuje ter jih s pomočjo narativne ikonografije odpre za razmislek, sintezo tradicije, sodobnosti in upora.

V Fotopubovem projektnem prostoru Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Asiane Jurca Avci z naslovom A to je to, ki se hiperprodukcije v umetnosti loteva s primerjavo med komericalno masovno produkcijo velikih brandov, vedno bolj razširjeno online arts&crafts kulturo ter preveč tržno orientirano novo galerijsko dejavnostjo.

Sobota, 3. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 nastopil Vlatko Stefanovski, legendarni makedonski kitarist in pevec, ki bo predstavil izbor najlepših avtorskih in tradicionalnih pesmi iz njegovega bogatega koncertnega repertoarja. Posebni gost: Rade Šerbedžija

