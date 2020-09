Film tedna: Bog obstaja, ime ji je Petrunija

Zgodba o dvaintridesetletnem dekletu brez prave prihodnosti, ki se pogumno upre tradiciji ter razgali mačizem in seksizem sodobne makedonske družbe

V Kinodvoru bo 30. septembra ob 20.30 premiera filma Bog obstaja, ime ji je Petrunija v režiji Teone Strugar Mitevske. Film, posnet po resničnem dogodku, ki je pred leti vznemiril malo makedonsko skupnost, je dobitnik nagrade LUX in nagrade Art kino mreže Slovenije. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko po Skypu.

Petrunijino življenje ni rožnato. Obilnejša postava, "neuporabna" diploma iz zgodovine in posesivna mama so prvi trije razlogi, da se v Štipu ne počuti najbolje. Ko nekega dne na poti domov spontano ujame križ, ki ga pravoslavni duhovnik ob cerkvenem prazniku po starem običaju simbolično vrže v ledeno mrzlo reko, pa čez noč postane osovražena. Ženska namreč sploh ne bi smela sodelovati pri tem obrednem tekmovanju, Petrunija pa pridobljenega lesenega simbola, ki naj bi lastniku prinesel srečo in blagoslov, noče kar tako izpustiti iz rok. Njeno dejanje sproži resen pravno-formalni cerkveni spor, ki pritegne medijsko pozornost in razplamti strasti množic.

"Vsak januar, na praznik bogojavljenja, se v ortodoksnem svetu vzhodne Evrope odvija obred metanja križa. Leta 2014 je v Štipu, na vzhodu Makedonije, križ ujela ženska. Prebivalci in verski veljaki so bili ogorčeni, saj ženskam ni dovoljeno sodelovati pri dogodku. Hoteli so ji vzeti križ, a se ni vdala. Naslednjega dne je dala intervju lokalni postaji, v katerem je spodbujala ženske, naj v prihodnje tudi one skačejo za križem. Ljudje so jo označili za ‘noro’, ‘moteno’, ‘težavno’. Nazadnje so ji križ vzeli in ženskam uradno prepovedali sodelovanje. Petrunija se kot simbol sodobnosti postavi nasproti dvema ustanovama, cerkvi in državi", pravi Teona Strugar Mitevska.

Teona Strugar Mitevska je v svet filma vstopila kot otroška igralka. Šolala se je za slikarko in grafično oblikovalko, kasneje pa študirala film na newyorški Tisch School of Arts. Leta 2001 je posnela kratkometražec Veta, nagrajen s posebno omembo žirije na Berlinalu, leta 2004 pa je v tekmovalnem delu festivala v Rotterdamu premiero doživel njen celovečerni prvenec Kako sem ubil svetnika. Sledili so filmi Sem iz Titovega Velesa (2007), ki je bil nagrajen s posebno nagrado žirije v Sarajevu, Ženska, ki si je otrla solze, premierno prikazana leta 2012 na festivalu v Berlinu, in Dan brez imena (2017), prav tako premierno predvajan v Berlinu. Teona je z bratom Vukom in sestro Labino soustanoviteljica produkcijske hiše Sestri in brat Mitevski.

NWYSb-YfR-o