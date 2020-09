Premiera tedna: Naše skladišče

Besedilo Tjaše Mislej je prejelo letošnjo Grumovo nagrado za najboljše novo dramsko besedilo

© Tania Mendillo

V Prešernovem gledališču Kranj bodo danes, 1. oktobra ob 19.30 krstno uprizorili socialno dramo Tjaše Mislej Naše skladišče v režiji Mateje Kokol. Skozi humoren in komunikativen dramski slog spremljamo zgodbe štirih žensk, ki so nosilke glavne in še preveč boleče aktualne tematike izkoriščanja ženske delovne sile, katera je zavoljo preživetja primorana žrtvovati svoje zdravje, lepoto, dušo, odnose in družinsko ter družbeno življenje.

Posledice kapitalističnega sistema, ki uničuje kakršnokoli perspektivo po boljšem, se tako odražajo na razvoju življenja posameznih dramskih junakinj in junakov, ki kljub upornemu značaju težko ubežijo manipulaciji sistema.

"Štiri delavke, štiri skromne eksistence, se svojega položaja jasno zavedajo, a stoično vztrajajo pri enoličnih opravilih: zaradi mezde, ki jo za zdaj še prejemajo redno. Štiri delavke, vsaka s svojimi željami, talenti, prepričanji, hotenji in zgodbami; vsaka tudi s sanja(rija)mi o boljšem življenju, o spremembah, četudi majhnih in skromnih. Skratka, socialna drama. Samo da je v resnici smešna kot komedija, mogoče celo farsa, ki je v bistvu žalostna. Realistična v slogu, gibka v jeziku in obenem absurdna v maniri," je zapisala žirija v obrazložitvi za Grumovo nagrado.

"Dramatičarka Tjaša Mislej tako kot v svoji prvi drami Panj tudi v Našem skladišču postavi v ospredje usode in stiske "nevidnih" in izkoriščanih delavk in delavcev v skladišču mega trgovinskega centra, ki so vsi po vrsti vpeti v peklenski izkoriščevalski stroj. Vendar tega ne počne na manifesten ali deklarativen način, ampak nam skozi medčloveške odnose razpira vpogled v svet njihovih hrepenenj po človeka vrednejšem in polnejšem življenju. To je v bistvu zgodba o junakinjah našega časa, ki si kljub odrinjenosti na rob ne pustijo vzeti svojih sanj in hrepenenj in ki so se pripravljene zanje tudi boriti," pravi dramaturginja Marinka Poštrak.

Igrajo: Vesna Pernarčič, Vesna Slapar, Vesna Jevnikar, Darja Reichman, Borut Veselko, Blaž Setnikar, Miha Rodman, Aljoša Ternovšek in Miranda Trnjanin k. g.

Dramaturginja: Marinka Poštrak, scenografka in oblikovalka luči: Petra Veber, kostumografka: Iris Kovačič, avtor glasbe in priredbe skladbe Lastovka: Aleš Zorec, odrski gib: Ivan Mijačević, lektorica: Maja Cerar, oblikovalec maske: Matej Pajntar.