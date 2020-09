Biografija Radka Poliča: »Teater je tako kompleksen, hujši kot svet sam«

Knjigo je po intenzivnem druženju z igralcem napisala Petra Pogorevc

Radko Polič - Rac

© Marko Modic

Pri Založbi Belettrina je izšel biografski roman Rac, ki predstavlja življenjsko zgodbo igralca Radka Poliča - Raca. Knjigo je po intenzivnem druženju z igralcem napisala Petra Pogorevc, v njej je polno anekdot o igralčevem življenju in delu, mrgoli pa tudi zanimivih Poličevih misli v slogu: "Teater je tako kompleksen, hujši kot svet sam."

Dramaturginja, urednica in publicistka Petra Pogorevc se je na torkovi predstavitvi spominjala, da je prvo povabilo Beletrine k pisanju knjige o Racu prejela pred desetimi leti, a igralec tedaj ni začutil, da je zanjo čas. Podobna zgodba se je ponovila pred petimi leti, pred dobrim letom pa sta nato vendarle resno pristopila k delu. Sicer se je igralec po intenzivno delovnem poletju še tretjič želel potegniti nazaj, a je imel nato septembra resne zdravstvene težave in tedaj je odločitev za knjigo dokončno dozorela.

Večer je povezoval gledališki kritik Matej Bogataj, ki je avtorico vprašal, ali je ob zapisovanju Racove pripovedi imela občutek, da je ta pravzaprav že strukturirana, pregnetena skozi igralski poklic. Petra Pogorevc je odvrnila, da vsi, ki poznajo Raca, vedo, da je njegova pripoved vselej zelo strastna, zanosna, pravzaprav pogosto iz pripovedi drsi v neko uprizarjanje.

Igralec je na večeru, zaznamovanem tudi z branji odlomkov iz knjige in video pozdravi prijateljev, postregel še z zgodbo, kako ga je do igralskega poklica pripeljala usoda.

"Po eni strani je Rac zelo dramski, po drugi pa je blazno duhovit," je menila in dodala, da ji je bilo v izziv to ujeti v zapis. Med pisanjem je sicer prebrala tudi veliko tujega gradiva o Racu, imela pa je tudi veliko lastnih zapisov, saj je igralca dolgo spremljala kot kritičarka in novinarka.

Po zapisu založbe Rac v knjigi brez zadržkov govori o sebi in o stvareh, ki so ga v življenju doletele, pa naj gre za anekdote iz gledališkega sveta ali za tragične dogodke, ki so ga ranili in zaznamovali. Tudi na predstavitvi je igralec, ki zaradi bolezni potrebuje dovajanje kisika, s svojimi anekdotami nasmejal občinstvo. Med drugim z zgodbami o tem, kako je zaznamoval diplomatski večer, ko se je podelal v kitajsko vazo, pa tudi s tem, kako se ga je ob 50-letnici res zelo napil. Ob tem je dodal, da ni doživel veliko takšnih pijanskih eskapad, pravzaprav bi si želel kakšne več. V enemu od poglavij v knjigi je opisal svojih pet norih seksov, predzadnje pa nosi naslov Ljubezen je vse.

Igralec je na večeru, zaznamovanem tudi z branji odlomkov iz knjige in video pozdravi prijateljev, postregel še z zgodbo, kako ga je do igralskega poklica pripeljala usoda. S prijateljem se je odpravil na sprejemne izpite na igralsko akademijo, da bi mu bil v oporo. Prej ni razmišljal o tem, da bi bil igralec. Prijatelj je zmrznil, Rac pa je ob pozivu, naj se predstavi, začutil notranji vzvod, da se iz semena prelevi v drevo. Požel je aplavz in ostalo je zgodovina.

