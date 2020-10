Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo gostovanje skupine Carolyn Carlson Company s predstavo Otoki (Islands), 23. Festival slovenskega filma, premiero lutkovne predstave Tihožitje v režiji Tina Grabnarja, Festival stripa Tinta, pregledno razstavo Ali ima prihdnost ponovitev? Interier 1990-2015, premiero predstave Moj mož makedonske avtorice Rumene Bužarovske v režiji Ivane Djilas, koncert domače skupine Better.

Ponedeljek, 5. oktober

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Mesto žensk na ogled dokumentarec Zgodba o Calamity Jane in Delphine Seyrig, ki govori o Delphine Seyrig ter njeni fascinaciji s knjigo Calamity Jane’s Letters to her Daughter. Nikoli poslana pisma, ki jih je legenda Divjega zahoda Calamity Jane vse življenje pisala svoji odsotni hčerki, so v sedemdesetih letih postala feministični mejnik. Igralka in aktivistka Delphine Seyrig je o Calamity nameravala posneti film, v katerem bi razkrila njeno senzibilnost in poglede na življenje. Film režiserke Babette Mangolte, ki je Delphine Seyrig v osemdesetih letih kot snemalka spremljala na raziskovalno pot v Montano, je priložnost za razmislek o feminizmu in materinstvu, poklon ženski ustvarjalnosti, pa tudi zaveza k širjenju zgodb drugih žensk.

Torek, 6. oktober

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.30 gostovala skupina Carolyn Carlson Company s predstavo Otoki (Islands), ki jo sestavljajo trije soli in duet: Sedma ženska, Sedmi moški, Ženske vetra ter Mandala. Gre za dela, s katerimi se Carlsonova vrača k iskanju svojega bistva, lastne intime, hkrati pa razkriva vso lepoto in moč, ki jo izžareva samostojno plesalčevo telo.

V Kinu Komuna Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev 23. Festivala slovenskega filma s filmoma Neločljivi v režiji Marka Naberšnika in Antigona - kako si upamo!, ki je nastalpo motivih drame Trojno življenje Antigone Slavoja Žižka. Analiza treh usod Žižkove Antigone in kriz današnjega sveta temelji na prepričanju, da bomo morali slej ko prej izstopiti iz sistema, v katerem bivamo. Toda ali ni vsaka revolucija le želja po novem gospodarju? Režija: Jani Sever.

Sreda, 7. oktober

V TAM-TAMovi Ulični galeriji Ljubljana bodo ob 17.00 v okviru Festivala stripa Tinta odprli razstavo striparke in ilustratorke Tanje Komadina z naslovom #tačas, ob 18.00 v Galeriji Equrna razstavo francoskih avtoric Fanny Dalle-Rive in Anne Baraou z naslovom Fuč fuk, ki bosta predstavili zbirko stripovskih anekdot o zgrešenih seksualnih srečanjih, nabranih iz lastnih izkušenj, pogovorov z znanci in prisluškovanj popolnim tujcem, ob 20.00 pa v galeriji DobraVaga prodajno skupinsko razstavo Komikaze: Femicomix 2020, na kateri se predstavljajo Ivana Armanini, Nikolina Fuzul, Korina Hunjak, Tea Jurišić, Ena Jurov, Klarxy, Agata Lučić, Apolonija Lučić, razstavo Dore Benčevič z naslovom Podoknice in Nuke Horvat z naslovom Lijak.

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 20.00 premiera lutkovna predstava za odrasle Tihožitje, ki naslavlja težko ulovljivo vprašanje pojava življenja. Z radikalnimi uprizoritvenimi pristopi skuša režiser Tin Grabnar skupaj s soustvarjalci razumeti tisto, kar nas dela žive. Kaj je tista notranja sila, ki ji pravimo življenje? Kako razumeti pojav obstoja in kako razumeti njegovo nasprotje – smrt? Z raziskovanjem tega vprašanja se vzpostavlja senzibilen uprizoritveni jezik, ki naslavlja temeljna filozofska vprašanja bivanja, hkrati pa v občinstvu poizkuša vzbuditi spoštovanje do vsega tistega, čemur pravimo, da je živo. Režija: Tin Grabnar

© Jaka Varmuž

Četrtek, 8. oktober

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 18.00 odprli pregledno razstavo Ali ima prihdnost ponovitev? Interier 1990-2015, ki v ospredje postavlja interierje, katerih skupna značilnost je premišljeno oblikovanje prostora, in ne njegovo opremljanje z bolj ali manj uveljavljenimi produkti zvenečih oblikovalskih imen in trgovskih znamk. Projekti, izbrani za razstavo, so nastali med letoma 1990 in 2015, pionirsko pa jih je začrtalo delo arhitekta Jureta Kobeta s poslovalnico Globtour v Ljubljani (1986–88). Na razstavi bo poleg Kobetove poslovalnice Globtour predstavljenih 28 projektov premišljeno oblikovanega interierja 52 avtorjev in avtoric iz 16 arhitekturnih in oblikovalskih studiev. Izbrana dela bodo na razstavi predstavljena s fotografijami, načrti in spremljajočim opisom. Razstava je nastala v koprodukciji društva Pekinpah, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Koncept razstave in izbor je pripravil doc. Primož Jeza.

Na Vodnikovi domačiji Ljubljana bodo ob 18.30 v okviru Festivala stripa Tinta odprli skupinsko razstavo Ta ljudske v stripu in ena Schmidtova. Sodelujejo: : Kaja Avberšek, Miha Hančič, Tanja Komadina, David Krančan, Matej Lavrenčič, Andrej Štular, Gašper Rus, Igor Šinkovec, Maja Kastelic, Matjaž Schmidt. Na razstavi bodo predstavljene tudi tri knjižice iz Stripburgerjeve zbirke Ta ljudske v stripu avtorjev Gašperja Rusa, Maje Kastelic in Igorja Šinkovca. Izbor nadgrajuje še opus klasika slovenske otroške in mladinske literature Matjaža Schmidta, Predstavljena dela, ki jih odlikuje izjemno širok razpon avtorskih poetik, se klanjajo ljudskemu pripovedništvu, hkrati pa predočajo svoboden in subjektiven pogled na izvirna dela, s tem pa tudi na sodobni svet. Razstavo dopolnjujejo poslikave in postavljanka Andreja Štularja ter skulptura stripovskih junakov, ki sta jo po stripu Gašperja Rusa ustvarila Rok Mohar in Marko A. Kovačič.

V GalerijiGallery Ljubljana bo od 20. do 22. ure na ogled razstava Marka Damiša z naslovom Brez naslova I. (iz serije Tvegan posel). Razstava je del projekta 'GG Začasni prevzem'.

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Moj mož makedonske avtorice Rumene Bužarovske, ki je nastala po zbirkah kratkih zgodb Moj mož in Nikamor ne grem. Moj mož je zbirka enajstih kratkih zgodb, v katerih ženske protagonistke, ujete v svojo tradicionalno, moškim podrejeno družbeno vlogo zakonskih žena, iščejo svojo intimno avtentičnost in svobodo. Režija: Ivana Djilas

© Peter Uhan

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 na hibridnem koncertu nastopila skupina Better, ki je nastala v sodelovanju članov zasedbe Matter in pevca zasedbe YGT Gregorja Kocijančiča, ki trenutno producira pod imenom Tsujigir. Predstavili bodo album Testament ljubezni.

zddHBeoZQKM

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.30 na ogled film Padati, režijski prvenec igralca Vigga Mortensena. Gre za intimno dramo o zapletenem razmerju med sinom in starajočim se očetom ter zgodbo o izgubi, spominih in odpuščanju.

fk8IPWfaxVQ

Petek, 9. oktober

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo intermedijske umetnice Saše Spačal z naslovom MikoMitologije: Mit o prelomu. MikoMitologije je serija ontogenetskih mitoloških zgodb, video esejev in strojev, v kateri si umetnica zastavlja in raziskuje večplastno vprašanje: kako lahko glive pomagajo ljudem misliti nove možnosti zapletenega/prepletenega življenja v ruševinah kapitalizma. MikoMitologije, kot spekulativna umetniška raziskava, ne razmišlja le o tem kako lahko podtalna omrežja gliv podučujejo ljudi, ampak tudi kako sodobne tehnologije definirajo sisteme znanja in védenja, ki jih ljudje prejemajo. Tokrat bo predstavljeno prvo poglavje serije MikoMitologije – biotehnološko instalacijo Mit o prelomu: "Ne moremo se vrniti v normalno stanje, saj je ravno to, kar smo dojemali kot normalno, bilo težava."

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 19.30 na ogled delo Vsiljivec, ki je odraz večletnega raziskovanja haptičnega zaznavanja prostora ter vsebinska in tehnična nadgradnja preteklih projektov Anžeta Severja. V novi prostorski intervenciji se kot so-avtorja Simon Penšek in Anže Sever ukvarjata predvsem z odnosi med arhitekturo, prostorom in telesom obiskovalca; kako lahko arhitektura pod določenimi pogoji neposredno spreminja vsakdanje dojemanje lastnega telesa.

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru Festivala stripa Tinta odprli razstavo Lewis Trondheim in Pijani zajci, kombinirano razstavo enega največjih mojstrov francoskega stripa zadnjih desetletij ter devetih slovenskih striparjev srednje generacije Mateja De Cecca, Mihe Hančiča, Tanje Komadine, Davida Krančana, Izarja Lunačka, Ivana Mitrevskega, Sanje Pocrnjić, Aje Sredanović in Igorja Šinkavca, ki so pod imenom Pijani zajci za razstavo skupaj ustvarili kup eksperimentalnih stripov po načelih gibanja OuBaPo, ki jih je v devetdesetih skupaj s sodelavci razvil prav Trondheim. Del razstave bo posvečen lanskemu dobitniku Zlatirepca za najboljši izvirni strip, Zoranu Smiljaniću, ki se bo predstavil z originali iz svojih nedavnih zgodovinskih stripov o Cankarju in požigu Narodnega doma v Trstu. Odprtje razstave bo obeleženo še s projekcijo stripov Pijanih zajcev, sestavljenih iz omejenega števila modularnih svetlobnih sličic na fasado muzeja ob glasbeni spremljavi ter predstavitvijo fanzina, v katerem bodo s komentarji delovnega procesa zbrani vsi stripi ekipe z razstave.