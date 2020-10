Film tedna: Oče

Zgodba o moškem, ki mu zaradi revščine odvzamejo otroke, zato zapusti svojo vas in se peš odpravi v Beograd

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 7. oktobra ob 20.30 slovenska premiera mednarodne koprodukcije Oče v režiji Srđana Golubovića. Film je na letošnjem 70. Berlinalu v sekciji Panorama prejel nagradi občinstva in ekumenske žirije. Srbski režiser Srđan Golubović je tudi letošnji prejemnik nagrade Darko Bratina in osrednji gost festivala Poklon viziji. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserjem, ki ga bo vodila Patricija Maličev.

Ženska stoji pred tovarno z dvema majhnima otrokoma in grozi, da se bo zažgala, če možu Nikoli ne izplačajo preostalih plač in odpravnine. Ker se nihče ne odzove, se res zažge. Otroka kričita in jokata. Ko Nikolo obvestijo, kaj se je zgodilo, odhiti v tovarno. Izve, da je žena v bolnišnici, otroka pa je center za socialno delo odpeljal k rejniški družini. Navkljub skrajnim prizadevanjem in pritožbam, mu socialna služba otrok ne vrne in Nikola se znajde v brezupnem položaju.

Odkrije, da se za odločitvijo centra za socialno delo skriva korupcijska veriga: direktor je poslal otroka v svojo vas, k svoji družini in sosedom ter si prisvojil del denarja, ki ju zanju plačuje država. Iz protesta in obupa se Nikola odpravi peš v Beograd, da bi svojo pritožbo vložil neposredno pri državnem ministrstvu v Beogradu. V borbi z mlini na veter Nikolo naprej ženeta ljubezen in obup.

"Nikola je Sizif današnjega časa, toda kar se zdi meni bistveno in zanimivo, je, da imamo danes za dejstvo, da se človek ne more boriti proti sistemu, ker je slednji svoje mehanizme tako razvil, da jih je nemogoče obiti. Ampak ko je nekdo osredotočen in ga žene iskrenost, potem lahko na neki težko razložljiv način prodre skozenj. Ne tako, da poskuša sistem prevarati, ampak se neposredno prebije čezenj", je za časnik Delo povedal režiser.

Srdan Golubović je režiser in docent za filmsko režijo. Njegov prvi celovečerni film Absolutnih sto (2001) je bil uvrščen v glavne programe več kot tridesetih mednarodnih filmskih festivalov ie prejel več nagrad. Drugi celovečerec Past (2007) je doživel premiero leta 2007 v sekciji Forum na Berlinalu. Prikazan je bil v uradnih izborih na festivalih v Torontu, Karlovih Varih, Sofiji, Sarajevu.

Prejel je enaindvajset mednarodnih nagrad in se uvrstil na seznam za oskarja za najboljši tujejezični film. Golubićev tretji celovečerni film Krogi (2013) je prejel več kot štirideset mednarodnih nagrad, vključno s posebno nagrado žirije v mednarodnem tekmovalnem programu na festivalu Sundance, kjer je imel tudi svetovno premiero, ter nagrado ekumenske žirije v sekciji Forum na Berlinalu. Srbska filmska akademija je Krogom podelila kristalno prizmo za najboljši srbski film v obdobju od 2011 do 2013.

hCXUfzEhfkA