Razstava tedna: Roževina zgodovine

Kaj vidimo, če našo družbo in zgodovino, pogledamo skozi zgodovino nege nohtov in kozmetike?

Selma Selman: Matrica Mercedes

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo 8. oktobra ob 19.00 v okviru festivala Mesto žensk odprli mednarodno skupinsko razstavo Roževina zgodovine z vodstvom Suze Husse, članice sodelovalne platforme N*A*I*L*S hacks*facts*fictions v slogu pogovora v salonu za nego nohtov. Ob 20.00 sledi performativno branje Jinran Ha in Johanne Käthe Michel, ki bosta obiskovalke in obiskovalce povabili, da zavzamejo vlogo predmetov in naglas berejo scenarij Pogovorov predmetov/Komische Fragmente. S skeniranjem etikete lika (predmeta) bodo prenesli njegov scenarij na svoj telefon, nato pa igrali vloge, ki predstavljajo ali govorijo o različnih biopolitičnih in družbenih pozicijah. Kuratorka razstave: Katja Kobolt.

Umetniško-raziskovalni projekt ponuja pogled na zgodovino skozi vizuro roževine in razkriva povezave med režimi dela, spoli, družbenimi razredi, migracijami, različnimi identitetami in njihovimi estetskimi kodiranji ter med kemično, filmsko, strojno, avto in vojno industrijo, prisilnim delom ali celo rasizmom do določenih družbenih skupin. Projekt ob tem naslavlja vprašanje toskičnosti in fitomedicine ter vlogo podobe žensk v obdobju hladne vojne in danes.

Na stičišču metod umetniškega raziskovanja, ustvarjanja in pedagogike ter humanističnih in družboslovnih raziskovalnih pristopov je cilj Roževine zgodovine skozi celoletni kolektivni proces ustvariti različne formate reprezentacije, participacije ter posredovanja znanj.

Na razstavi sodelujejo: Dovilė Aleksaitė, Milijana Babić, Mareike Bernien in Kerstin Schroedinger, Kim Bode, Center za ženske študije na Fakulteti za humanistiko in družbene vede na Reki, Lea Culetto, Lenka Đorojević, Anna Ehrenstein, Jinran Ha, Johanna Käthe Michel, Selma Selman.

Razstavo (vizualni salon) spremlja diskurzivni salon s Suzo Husse, Ayşe Güleç, Katjo Kobolt (N*A*I*L*S hacks*facts*fictions), Milijano Babić, Ano Ajduković in Petjo Grafenauer, sodelujočimi v meddisciplinarnem študentskem raziskovalnem projektu (Jernejo Erhatič, Rebeko Hvala, Jakom Juhantom, Petro Lapajne, Ano Obid, Zdenko Pandžić, Nejo Rakušček, Lucijo Šerak, Izo Štrumbelj Oblak), sodelujočimi pri zborniku (Brigito Miloš, Svetlano Slapšak) in umetnicami, ki sodelujejo na razstavi.

Razstavo spremlja tudi umetnostno-izobraževalni salon s Kim Bode, Anno Ehrenstein, Johanno Käthe Michel, Katjo Kobolt (N*A*I*L*S hacks*facts*fictions), Leo Culetto, Neveno Aleksovski, Saro Fabjan, Teo Hvala in Saro Šabec.