Začenja se 23. FSF

Od 6. do 11. oktobra bodo v tekmovalnem programu prikazali 51 filmov

Antigona - kako si upamo!

V ljubljanskem Kinu Komuna bo danes ob 20.00 otvoritev 23. Festivala slovenskega filma s premiero dokumentarno-igranega filma Antigona - kako si upamo! v režiji Janija Severja, ki je nastal po motivih drame Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone. Festival bo v hibridni različici potekal do nedelje, ko bodo znani dobitniki vesen, vmes pa bodo v tekmovalnem programu prikazali 51 filmov.

Otvoritveni film "predstavlja politično dramaturgijo, ki podžiga najbolj vitalna vprašanja našega časa". Kot predfilm bo prikazan še kratkometražec Neločljivi v režiji Marka Naberšnika.

Poleg omenjenega dokumentarca bodo letos v tekmovalnem programu slovenskih celovečercev prikazani le še po trije dokumentarni in igrani filmi, saj sta epidemija covida-19 in nato še prekinjeno financiranje ohromila letošnjo filmsko bero.

Med celovečernimi igranimi filmi so to igralcem že poznani Košarkar naj bo 2 v režiji Borisa Bezića, Ne pozabi dihati Martina Turka in Preboj v Dejana Baboseka, med dokumentarci pa Kino Šiška 10 v režiji Maje Pavlin, Požig režiserke Majde Širca in Ivan Bolle - Volk samotar Matjaža Žbontarja.

V tekmovalni program srednjemetražcev je uvrščenih sedem filmov, šest igranih celovečercev pa si bo mogoče ogledati med devetimi tekmovalnimi manjšinskimi koprodukcijami, med katerimi je tudi na mednarodnih filmskih festivalih uspešni Oče srbskega režiserja Srđana Golubovića.

Skupno bo sicer v tekmi za nagrade prikazanih 51 filmov, še okoli 50 filmov pa bo na ogled v preglednem programu. Festival zaokrožujejo še posebni Koronaprogram, nabor filmov za najmlajše in retrospektiva filmov letošnjega Badjurovega nagrajenca Konija Steinbacherja.

FSF bo potekal v hibridni obliki. V Kinu Komuna si bo mogoče ogledati filme iz tekmovalnega programa, medtem ko bo pregledni program dostopen na spletni platformi. Strokovni program bo potekal v Hotelu Slon in na spletu.

Festival se bo s podelitvijo nagrad vesna v različnih kategorijah sklenil v nedeljo. Tedaj bodo Steinbacherju podelili Badjurovo nagrado za življenjsko delo in prikazali njegov najnovejši animirani film Legenda o srečnem hribu.