Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo premiero drame kanadskega avtorja Wajdija Mouawada z naslovom Vsi ptice v režiji Ivice Buljana, razstavo Čakalnica, slikarja Andrzeja Wróblewskega, premiero poetične tragedije Hiša Bernarde Alba, španskega pesnika in dramatika Federica Garcíe Lorce v režiji Yulie Roschine, 12. Speculum Artium, mednarodni festival novomedijske kulture, otvoritev 55. festivala Borštnikovo srečanje, festival In memoriam prof. Peter Hafner.

Ponedeljek, 12. oktober

V Križevniški cerkvi Ljubljana bo ob 19.00 premiera drame Wajdija Mouawada z naslovom Vsi ptice, ki je nastala v koprodukciji Mini teatra Ljubljana in MG Ptuj. Kanadski avtor libanonskega rodu, ki živi v Franciji, v družinski sagi o judovski družini z mednarodnimi koreninami izpostavlja Drugega kot absolutno idejo. Iz globine zgodovine vznikne lik muslimanskega diplomata, ki je ujet in izročen papežu kot darilo ter prisiljen preiti v katoličanstvo. Dogajanje v knjižnici univerze v New Yorku, kjer mladi raziskovalec genetike spozna doktorandko zgodovine, nas bliskovito popelje v teroristični napad v Jeruzalemu: Wahida raziskuje življenje arabskega diplomanta pred 500 leti, Eitan s svojo družino, s katero živi v Berlinu, išče izgubljeno babico. Vsi ptice je triler, aktualna politična uganka in čustveno nabita ljubezenska zgodba, ki v metaforični sliki človeštva kot planeta z vsemi pticami poskuša narediti korak dlje v izpraševanju vesti o vojni odgovornosti. Režija: Ivica Buljan

Sreda, 14. oktober

Na Cankarjevem trgu Škofja Loka bo ob 20.00 potekal festival In memoriam prof. Peter Hafner, na katerem bo nastopil italijanski trio Ottone Pesante z udarno mešanico neštetih podzvrsti metala - od thrasha in grinda, pa vse do black in death metala. Vse skupaj pa začinijo s ščepcem jazza.

rAhZx7-8WYk

V Cirkulaciji 2 (podhod Ajdovščina) Ljubljana bo ob 21.00 predstavitev novega albuma Boruta Kržišnika z naslovom Dancing Machine.

Četrtek, 15. oktober

V Galeriji Fotografija Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Simona Changa z naslovom Pastirji in klavnica. Kurdistan je bil v zadnjih letih pogosto center fotoreportažnega poročanja. Avtonomna regija, ki se razteza čez sever Iraka, Sirijo, Turčijo in Iran, je bila skozi zgodovino premnogokrat izpostavljena nasilju, najbolj nedavno od leta 2014 s strani radikalnih islamskih skupin. Čeprav so mnogi fotografi svoje objektive obrnili k samemu konfliktu, so Simona Changa mnogo bolj zanimale tiste rane naroda, ki so očem manj vidne, prikrite celo znotraj skupnosti same.

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 premiera drame Ta obraz, ki je prvo dramsko besedilo britanske dramatičarke Polly Stenham, ki je bila ob izidu besedila stara komaj devetnajst let. Deloma avtobiografsko besedilo bravnava problematičen odnos med materjo in sinom ter odtujenost očeta poslovneža. Režija: Tijana Zinajić

V Modernii galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Čakalnica, poljskega slikarja Andrzeja Wróblewskega (1927–1957), v celoti posvečeno njegovemu potovanju po Jugoslaviji in njegovemu poznemu delu. Na ogled bo več kot 120 njegovih del, ki so nastala med letoma 1955 in 1957. Koncept razstave med drugim temelji na "mentaliteti čakalnice", kot jo je v katalogu documenta IX orisal nemški dramatik Heiner Müller in ki naj bi bila značilna prav za izkušnjo nekdanje socialistične Srednje in Vzhodne Evrope. Edini slovenski modernistični slikar, ki se je v petdesetih letih tudi v tolikšnem obsegu posvetil vsebini čakanja in čakalnice oziroma vsakdanjika je bil Marjan Dovjak (1927-1971), ki bo na razstavi predstavljen z nekaj deli. Kustosi: Wojciech Grzybała, Marko Jenko, Magdalena Ziółkowska

Andrzej Wróblewski, Čakalnica II, (Spremenitev v stol I), 1956, olje na platnu, Narodni muzej v Krakovu

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Mitska, ki resnične zgodbe zapornic z Iga postavlja v dialog z arhetipi divjih žensk. Mitska je predstava - performans - koncert s plesnimi in lutkarskimi elementi, v katerem se ustvarjalci poigravajo z izraznim potencialom svoje primarne discipline in svoje delo umeščajo v preddverje Stare mestne elektrarne. Koncept in režija: Hristina Vasić Tomše, besedilo: Andrej Tomše

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera poetične tragedije Hiša Bernarde Alba, španskega pesnika in dramatika Federica Garcíe Lorce, ki govori o tiraniji moralnih in družbenih zakonov, tradicije in patriarhalne avtoritarnosti, ki uničujejo življenje posameznika, predvsem ženske. Režija: Yulia Roschina

© Jaka Varmuž

V Galeriji Kapelica Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Moritza Simona Geista'MR-808 Interactive. Interaktivna instalacija je socialni eksperiment v glasbi, komponiranju množic in družnem bobnanju z roboti. Predimenzionirana robotska naprava za bobnanje, namenjena skupnostnemu ustvarjanju glasbe, vabi k igrivemu raziskovanju zvoka, digitalizacije in zvočnih tehnik naredi-sam. Instalacija ima tako v svojo strukturo vpisano interaktivnost in odzivnost ter vsled preprostega tabličnega vmesnika omogoča intuitivno premikanje mej med pasivnim in aktivnim obiskovalcem oziroma preobražanje poslušalca v ustvarjalca. Izbrani programirani ritmi sprožijo mehanizme naprave in pred občinstvom se pričnejo generirati zvoki in beatirobotskega inštrumenta.

V Delavskem domu Trbovlje bo od 15. do 17. oktobra potekal 12. Speculum Artium, mednarodni festival novomedijske kulture, ki predstavlja projekte na prepletu umetnosti, znanosti in tehnologije. Poleg izbora del gostujočih umetnikov bo v Novi galeriji na ogled izbor del, ki sta jih izbrali gostujoči kuratorki Robertina Šebjanič in Alenka Trebušak. Sodelujejo: Marco Barotti, Sanela Jahić, Maša Jazbec, Luce Moreau, Nonument Group (Neja Tomšič, Miloš Kosec In Martin Bricelj Baraga), Constanza Piña Pardo, Anaïs Tondeur, Vivian Xu.

Petek, 16. oktober

Na Škofjeloškem gradu bo ob 19.00 potekal festival In memoriam prof. Peter Hafner, na katerem bodo nastopili: Elektro Guzzi, Nikki Louder, Warrego Vallesin VJ Dimension.

iWviLy1BiCs

V Galeriji Meduza Koper bodo ob 19.00 odprli razstavo stripa Davida Krančana z naslovom Deveta briga. Krančan se je s svojimi stripovskimi deli ter ilustracijami v zadnjem obdobju uveljavil kot eden prodornejših stripovskih ustvarjalcev pri nas. Za njegovo delo je značilno mojstrsko preigravanje različnih slogov, ki jih prilagaja vsebini oziroma ciljni publiki. Njegovo delo, naj si gre za klasičen strip ali za ilustracijo, zaznamujeta izredno dovršena risba in vznemirljiva dramaturgija, predvsem pa domišljena in živahna likovna imaginacija. Glavni del postavitve bo namenjen risbam iz dveh nagrajenih stripovskih albumov, izdanih pri Stripburgerju: Grdina (2014) in Pijani zajec (2015), predstavljena pa bo tudi serija t. i. raziskovalnih kratkih stripov, ki se posvečajo stripu kot takemu.

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 otvoritev 55. festivala Borštnikovo srečanje s sodobno baletno predstavo Soul Chain koreografinje Sharon Eyal, ki je združila dve na videz precej različni načeli – balet in elektronsko glasbo – v dih jemajočo podobo sodobnega plesa.

© Andreas Etter

Sobota, 17. oktober

Na Škofjeloškem gradu bo ob 19.00 potekal festival In memoriam prof. Peter Hafner, na katerem bodo nastopili: Koala Voice, Svojat, Leelee in VJ Dimension.

IiQI_2Tz7rg