Premiera tedna: Moj mož

Intimne in hkrati surovo realistične pripovedi devetih igralk

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo 8., 9. in 10. oktobra premiera drame Moj mož ene najvidnejših makedonskih pisateljic Rumene Bužarovske po zbirkah kratkih zgodb Moj mož in Nikamor ne grem. Uprizoritev pripoveduje, diha, kriči in šepeta skozi intimne in hkrati surovo realistične pripovedi devetih igralk. Po besedah režiserke Ivane Djilas so teme, ki se jih v svojih delih loteva Bužarovska, in človeške lastnosti, na katere opozarja, univerzalne – neiskrenost, pomanjkanje komunikacije, zavist in ljubosumje, patriarhalnost.

V zbirki kratkih zgodb z naslovom Moj mož, Bužarovska, ki je bila leta 2016 na londonskem knjižnem sejmu uvrščena med deset najboljših sodobnih evropskih avtorjev, ne spregovori o moških ali soprogih, temveč s svojo značilno avtorsko pisavo spretno profilira sodobne ženske, slehernice, ki so ujete v spone različnih vsakdanjih odnosov še vedno globoko patriarhalnega sveta. Pri tem pa pisateljica svojih literarnih protagonistk ne reducira zgolj na žrtve moških in družbe – predstavi jih tudi kot aktivne soudeleženke teh odnosov, kjer njihova razmišljanja, odločitve in (ne)dejanja dajejo legitimnost obstoju družinskih in družbenih vzorcev, ki jih utesnjujejo.

To, kar je Simone de Beauvoir naredila za razumevanje ženskega obstoja na svetovni ravni, Rumena Bužarovska počne na območju Balkana.

- Nika Korenjak, asistentka režiserke

"To, kar je Simone de Beauvoir naredila za razumevanje ženskega obstoja na svetovni ravni, Rumena Bužarovska počne na območju Balkana. Z dodanim humorjem, golo intimo, živim jezikom in neustrašnostjo pred pričakovanimi posledicami. To je tudi osrednja motivacija žensk v zbirki Moj mož. Že sam naslov zgovorno pove, da so zgodbe prepletene z ženskami, ki so imele ali imajo moža. Ta mož, ta beseda brez obličja, kot da takšen moški sploh ne obstaja, pa vendar s svojo odločno prisotnostjo kroji usode vseh žensk, me vznemirja,"" je v gledališkem listu zapisala asistentka režiserke Nika Korenjak.

V predstavi igra devet igralk: Iva Babić, Silva Čušin, Maša Derganc, Petra Govc, Sabina Kogovšek, Saša Mihelčič, Maruša Majer, Saša Pavček in Barbara Žefran. Koreografinja in asistentka režije je Maša Kagao Knez, lektorica Klasja Kovačič, scenografinja Sara Slivnik, kostumografinja Jelena Proković, avtor glasbe Boštjan Gombač, oblikovalka svetlobe Mojca Sarjaš, študijska asistentka režiserke Nika Korenjak in asistentka kostumografinje Katarina Šavs.