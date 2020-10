Razstava tedna: Naša jeza je brezmejna - Demonstracije 1968-2020

Tone Stojko se tokrat predstavlja kot dolgoletni kronist demonstracij

Študentske demonstracije, Ljubljana, 19. maj 2010.

Pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije je od 8. oktobra na ogled razstava mojstra fotografije Toneta Stojka z naslovom Naša jeza je brezmejna - Demonstracije 1968-2020. Predstavljenih je 26 fotografij, ki so kronološki sprehod po demonstracijah različnih družbenih in poklicnih skupin, ki preskakuje generacijske in državne meje ter meje različnih sistemov. Kustosinja in soavtorica razstave je Nataša Strlič.

Stojko se tokrat predstavlja kot dolgoletni kronist demonstracij. To je njegova tema, njegovo življenjsko poslanstvo, njegov osebni prispevek k družbeni odgovornosti, ki ji z objektivom svojega fotoaparata zvesto sledi že več kot 50 let, pravijo v muzeju.

Razstava sega od fotografovih prvih študentskih demonstracij leta 1968, ki jih je posnel črno-belo in analogno, do barvnih, digitalnih podob povsem novih načinov demonstriranja v "koronavirusnem" letu 2020. Uvodno razstavno fotografijo je prispeval fotograf tednika Mladina Borut Krajnc.

V muzeju že od leta 2007 hranijo bogat Stojkov fotografski fond, ki ga je ustvaril kot dolgoletni fotograf in urednik fotografije tednika Mladina med letoma 1971 in 1994..

Med njegovimi več kot 60.000 fotografijami v muzejski negoteki hranijo tudi album Demonstracije. Fotografije prikazujejo študentske demonstracije, demonstracije proti hrupu, protest proti gradnji jedrskih elektrarn, stavki delavcev Litostroja in železničarjev ter druge podobne dogodke. Povsem novi načini demonstriranja, ki so se pojavili v času razglasitev epidemije novega koronavirusa, so Stojkov fotografski fond demonstracij aktualizirali, razširili in nagradili.

Po podatkih muzeja bo tematsko močan in motivno bogat opus demonstracij dobil tudi samostojno knjižno predstavitev - obsežno monografijo, ki nosi ime razstave. Bogat nabor fotografij bodo spremljala kratka besedila, v pet kronološko ločenih sklopov pa bodo bralca uvedla besedila udeležencev demonstracij, opazovalcev, spremljevalcev, poročevalcev, analitikov in zgodovinarjev.

"Tone Stojko, samoiniciativni garač, je bil s sprva skromno, nato pa z vedno bolj sofisticirano fotografsko opremo, obvezno prenosno lestvijo in izjemnim občutkom za sosledje dogodkov, vedno znova na pravem mestu. Tudi takrat, ko je med množico protestniških transparentov v objektiv svojega fotoaparata ujel tistega z napisom Naša jeza je brezmejna," so zapisali v muzeju.

Več fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.