Nagrada za najboljši strip knjigi o požigu Narodnega doma v Trstu

Zlatirepec za strip Ivana in Zorana Smiljaniča

Črni plamen

Nagrado zlatirepec za najboljšo izvirno stripovsko izdajo leta je prejel strip Črni plamen: požig Narodnega doma v Trstu avtorjev Ivana in Zorana Smiljanića, zlatirepca za najboljši prevodni strip pa Nina Bunjevac za strip Bezimena. Nagradi za najboljši domači in tuji strip podeljuje Zavod Stripolis v okviru festivala stripa Tinta.

Stripovski album Črni plamen ponuja kombinacijo izmišljenih oseb in dogodkov ter zgodovinskih dejstev, povezanih s požigom Narodnega doma v Trstu 13. julija 1920. Po oceni žirije je strip pomembna pridobitev ne le za stripovsko, ampak tudi zgodovinsko področje. Scenarij stripa, ki ga je izdala založba ZRC s tržaškim Primorskim dnevnikom, je obogaten z opombami, ki zavračajo revizionizem in kličejo k podrobnemu branju preteklih dogodkov, temelječih na zgodovinskih virih.

"Risar je kljub že znanemu izrazito avtorskemu slogu dokazal, da je lahko tudi drugačen, hudomušen in še bolj raznolik, ter da tudi mešanje slogov lahko tvori izjemno zaključeno celoto," je zapisala žirija, ki so jo sestavljali Vojko Urbančič, Tanja Komadina, Igor Prassel, Tomaž Bobnar in Pia Nikolič.

Strip avtorice Nine Bunjevac, ki je izšel pri založbi VigeVageKnjige, pa je po zapisu žirije "navdušil že s svojo inovativno postavitvijo teksta ob sliko in s skrivnostnostjo, ki jo zgodba prepusti v obrazložitev vsakemu bralcu posebej". Bogato šrafiranje in mešanje domišljijskega ter resničnega sveta zbujajo drugačen pogled na ponavadi izrazito črno-belo prikazan dogodek stigmatizirane teme spolnega nasilja, še piše v utemeljitvi nagrade za najboljši prevodni strip, ki predstavlja sodobno predelavo mita o Artemidi in Siproitu.

Za nagrado so bili med domačimi stripi nominirani še četrti del smešnic Tomaža Lavriča - Ekstremni športi 4, biografija Rudolfa Maistra - Naš Maister Mihaela Glavana in Damijana Stepančiča, partizansko manifestno pesnitev Iztoka Sitarja in Darka Nikolovskega - Partizan in v tehniki kolaža ustvarjena ruska pravljica Medved Andreja Štularja.

Med tujimi stripi so bili v igri za nagrado Neustrašne - Portreti neuklonljivih žensk Penelope Bagieu, zbirka eksistencialnih kratkih zgodb po motivih Franza Kafke: Kafka Petra Kuperja, resnična pripoved prebežnika iz Afrike Alpha: od Abidjana do Gare du Norda in strip Graščina: Zlati časi Lewisa Trondheima, Joanna Sfarja in Manuja Larceneta.

Med izdajami za otroke je žirija izpostavila zbirko dveh stripov v gobah živečih modrih bitij Smrkci in Tulitič, Čudežna piščal Delporta in Peya in stripovski roman za otroke Mamut: dogodivščina s krasnim fantom Teom, so sporočili iz Zavoda Stripolis .

Lani sta nagrado prejela Zoran Smiljanić in Blaž Vurnik za stripovsko biografijo Ivanu Cankarju, nagrado za najboljši prevod pa je dobila založba VigeVageKnjige za prevod Katje Šaponjić, izbor in postavitev stripa Otto, uzrti človek (2018) Marca-Antoina Mathieuja.

