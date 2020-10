Razstava tedna: Nika Zupanc: Stoli

Predstavitev opusa mednarodno uveljavljene slovenske oblikovalke

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (Grad Fužine) bo od 22. oktobra 2020 do 8. januarja 2021 na ogled razstava Stoli, na kateri bo predstavljen opus mednarodno uveljavljene slovenske oblikovalke Nike Zupanc, ki je svojo prepoznavnost zgradila z oblikovanjem za priznane blagovne znamke, kot so Dior, Natuzzi, Moooi, Qeeboo, Moroso, Sé ... Razstava je nastala v produkciji Centra za kreativnost, kustosinja razstave pa je Mika Cimolini.

Nika Zupanc, ki že od 2008, ko je ustanovila svoj studio, deluje kot samostojna oblikovalka, danes razvija projekte za svetovno priznana podjetja. Za prestižne naročnike oblikuje zaključene kolekcije, interierje ali prostorske instalacije, kot je bila na primer "Room of one’s own" za Dior.

Izdelke v omejenih serijah razvija tudi v okviru svoje lastne blagovne znamke – Nika Zupanc. Skozi ikonično oblikovane predmete interpretira sodobno kulturo ter preizkuša meje tehnologij in materialov. Njeni kosi nosijo izrazito osebno in pripovedno noto, ki so jo pri Elle USA označili kot "punk eleganco".

Njen obsežni oblikovalski opus zajema skorajda vse vrste predmetov za dom in bivanje, od pohištva, delovnih miz in zof do lestencev ter celo desk za deskanje. Tokrat se predstavlja z izborom stolov, od najnovejših kosov, ki jih je oblikovala za Natuzzi in so bili premierno predstavljeni letos, do zgodnejših kosov za Moroso.

V sklopu programa Prenos veščin bo 22. oktobra ob 19.00 v formatu spletnega predavanja Nika Zupanc predstavila pretekle projekte, delo z mednarodnimi naročniki in blagovnimi znamkami ter njeno osebno kolekcijo za znamko Nika Zupanc. Spremljanje predavanja bo mogoče na YouTube in Facebook kanalu Centra za kreativnost.

Skozi oblikovalski opus Nike Zupanc bo po razstavi vodila Mika Cimolini, kustosinja razstave. Vodeni ogledi bodo potekali na dan odprtja razstave od 21. ure, pri čemer bo vstop v razstavne prostore možen za največ 5 oseb hkrati.