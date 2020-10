Lestvica najpomembnejših umetnikov na svetu

Na prvem mestu nemški slikar Gerhard Richter

© Flickr

Nemški slikar Gerhard Richter se je kot najpomembnejši umetnik na svetu ponovno uvrstil na vrh seznama Kunstkompass, ki od leta 1970 velja za barometer v umetnosti. V Kölnu živeči slikar je na prvem mestu že 17 let. Na drugem mestu po pisanju nemške tiskovne agencije dpa ostaja ameriški umetnik Bruce Nauman.

Na tretjem in četrtem mestu sta nemška umetnika Georg Baselitz in Rosemarie Trockel. Sledijo ameriška umetnica Cindy Sherman, danski umetnik Olafur Eliasson, britanski umetnik Tony Cragg, nemški umetnik Anselm Kiefer, južnoafriški umetnik William Kentridge in švicarska umetnica Pipilotti Rist.

V kategoriji umetnikov prihodnosti pa je letos na prvem mestu v Nigeriji rojena in v Antwerpnu živeča Otobong Nkanga. Ena od osrednjih tem, ki se jim posveča leta 1974 rojena umetnica, je izraba naravnih virov. Leta 2019 je prejela nagrado Peter Weiss za kulturo, ki jo bienalno podeljuje mesto Bochum.

© Flickr

Sledijo argentinski umetnik Tomas Saraceno, ki se posveča instalacijam in performansu, v Londonu živeči kolumbijski slikar Oscar Murillo in 94-letna Betye Saar iz ZDA.

Kunstkompass velja za znani barometer v umetnosti. Vsako leto od leta 1970 ga objavijo v Nemčiji. Zajema 30.000 umetnikov, temelji pa na predpostavki, da kakovost ni merljiva, temveč odmevnost v svetu umetnosti. Umetnike ocenjujejo s točkami na podlagi razstav v skoraj 300 muzejih, recenzij v specializiranih revijah, nakupov vodilnih muzejev in nagrad. Cene in prihodki od dražb se pri tem ne upoštevajo.