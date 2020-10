Poljska nagradila Vojnovića za roman Jugoslavija, moja dežela

Literarna nagrada angelus je namenjena delom srednjeevropskih avtorjev, ki so izšla v poljščini

Goran Vojnović

© Arhiv Mladine

Pisatelj Goran Vojnović je v soboto za roman Jugoslavija, moja dežela prejel literarno nagrado angelus, namenjeno delom srednjeevropskih avtorjev, ki so izšla v poljščini. Nagrado podeljujejo za dela, ki prevprašujejo aktualne teme, spodbujajo refleksijo in širijo vedenja o drugih kulturah.

Nagrado letno podeljujejo v poljskem Vroclavu, ki že stoletja velja za mesto srečevanj in dialoga. Vojnović, ki je bil v konkurenci za nagrado s še šestimi avtorji, je prepričal z romanom Jugoslavija, moja dežela, ki je bil nagrajen tudi s kresnikom. "Zgodba družine Borojević niza in sopostavlja podobe Balkana nekoč in danes, predvsem pa govori o tragičnih usodah ljudi, ki jim ni uspelo pobegniti pred vojno, četudi so se izognili njenim bombam," piše na spletni strani založbe Beletrina, pri kateri je knjiga izšla leta 2013.

Portal Polish News poroča, da je bilo za nagrado letos prijavljenih 105 del. Predsednik žirije Mykola Riabczuk je na sobotni prireditvi dejal, da je bilo vseh sedem v finale uvrščenih romanov "zelo srednjeevropskih". Vsi so vključevali temo ponavljajoče se zgodovine in težke zgodbe. Dodal je, da so se na koncu odločali med dvema romanoma, obema z vojno tematiko. S štirimi glasovi proti trem je zmagal Vojnović z Jugoslavijo, mojo deželo.

"Nagrada angelus je nedvomno najpomembnejše priznanje, ki sem ga dobil. Seznam dosedanjih prejemnikov in tudi nominirancev za to nagrado je več kot zgovoren. Tudi med letošnjimi nominiranci so bili avtorji, katerih navdušen bralec sem. In že samo znajti se v njihovi družbi mi je bilo v izjemno čast. Žal mi je le, da se nisem mogel udeležiti podelitve v Vroclavu," je za STA med drugim zapisal Vojnović.

Za nagrado je slovenski pisatelj, ki se je sobotne podelitve udeležil po spletu, prejel 150.000 poljskih zlotov (nekaj manj kot 33.000 evrov) in pa kipec Ewe Rossano, prevajalka njegovega romana v poljščino Joanna Pomorska pa 20.000 zlotov (4400 evrov). Nagrado angelus je ustanovilo in jo podeljuje mesto Vroclav, lani pa jo je prejel bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov za roman Fizika žalosti, piše na uradni spletni strani nagrade.

Portal Polish News še navaja, da od leta 2014 v sklopu prireditve podelijo tudi nagrado Natalije Gorbanievske, ki je poimenovana po ruski pisateljici in novinarki, ki je predsedovala prvi žiriji za nagrado angelus. Gre za častno priznanje enemu od sedmih finalistov, letos pa ga je prejel ruski pisatelj Sergej Lebedev za roman Kronosovi otroci. Prvič v zgodovini je nagrada pospremljena s trimesečno pisateljsko rezidenco v Vroclavu.