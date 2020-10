Liffe in Slovenski knjižni sejem letos virtualna

Na Liffu bodo preko platforme VOD - video na zahtevo ponudili okoli 20 novih filmov

26. Slovenski knjižni sejem

Po zaprtju Cankarjevega doma (CD) zaradi drugega vala novega koronavirusa in glede na vse slabšo epidemiološko sliko, se v CD pripravljajo na virtualna 31. Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe in 36. Slovenski knjižni sejem. Kot je za STA povedal vodja filmskega programa Simon Popek, bo 31. Liffe potekal v napovedanem terminu od 11. do 22. novembra, a tokrat v virtualni obliki.

Preko platforme VOD - video na zahtevo bo ponudili približno polovico od prvotno načrtovanih novih filmov. Prikazali bodo okoli 20 novih filmov, saj za druge ni bilo mogoče pridobiti pravic za spletno prikazovanje, ampak zgolj za prikazovanje v dvorani.

V okviru letošnjega Liffa so načrtovali tudi retrospektivo filmov Federica Fellinija. Ker gre za filmske kopije, jih ni mogoče prikazati digitalno, zato načrtujejo, da bi jih, če bi epidemiološka situacija dopuščala, prikazali v decembru. Če bi bilo možno, bi tedaj fizično prikazali tudi preostale načrtovane filme letošnjega festivala.

Kot je še povedal Popek, so sicer za letos že od začetka načrtovali hibridno obliko festivala, na kateri bi že omenjeno dvajseterico filmov ponujali na platformi VOD, saj tudi distributerje zanima, kako se to obnese. Kadar gre za spletna pretakanja, gre običajno za mesečne naročnine, da bi ljudje plačevali za ogled posamičnega film, pa ni običajno, je dejal Popek.

Letošnji Slovenski knjižni sejem, ki naj bi potekal med 24. in 29. novembrom, pa bo po besedah direktorice kongresno-komercialnega programa v CD Brede Pečovnik, v celoti potekal virtualno. Če bo glede na epidemiološko situacijo možno, bodo skušali v živo izpeljati le odprtje sejma in morda še kak dogodek.