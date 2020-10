Jenkova nagrada Branetu Mozetiču

Brane Mozetič

© Arhiv založbe Škuc

Na današnji dan se je v Podreči rodil slovenski pesnik in pripovednik Simon Jenko. Kot vsako leto so tudi letos ta dan obeležili z razglasitvijo prejemnika Jenkove nagrade 2020, ki jo prejme Brane Mozetič za pesniško zbirko Sanje v drugem jeziku. Po besedah predsednice žirije Varje Balžalorsky Antić je Mozetič s Sanjami v drugem jeziku "dosegel presežek glede na svoje dosedanje ustvarjanje in ustvaril eno najbolj vznemirljivih pesniških knjig v zadnjem času" Slavnostna podelitev Jenkove nagrade, ki je bila v Kranju načrtovana za danes, je zaradi trenutnih razmer prestavljena na december 2020 oz. za nedoločen čas, ko bo ponovno mogoče zbiranje do 50 ljudi v zaprtih prostorih.

Kot piše v utemeljitvi, je Mozetič v svoji najnovejši pesniški zbirki Sanje v drugem jeziku (Škuc, 2018) raziskovanje odnosa med osebnim in političnim prenesel na najbolj intimno področje subjektovega sveta, v sanje. "Skozi 46 sanjskih skic, izrisanih v pesmih v prozi, bralec z veliko mero suspenza sledi nepredvidljivi logiki sanj, ki ji mora hočeš nočeš slediti tudi sanjajoči subjekt, ki je vselej tudi osrednji protagonist sanj." Pomemben delež zavzemajo pesmi z erotično gejevsko tematiko, med katerimi velja izpostaviti antologijsko prvo pesem /črn denar/.

Mozetič je ob novici o nagradi zapisal: "Zbirka mi je pomenila vstop v krog prijateljev, s katerimi sem literarno živel in ki jih ni več. Oživil sem jih skozi sanje, da bi mi pomagali preživeti. Nastajala je v nekakšnem polbudnem stanju. In boleče. Sprva je imela naslov Sanje z mrtvimi, toda kasneje sem pesmim dodajal sanje z živimi, in slednjič vse prepletel v svet, iz katerega je smrt dobesedno izginila. Verjetno tudi bolečina, da je ostal vitalizem nekega drugega jezika. Ki ga razumemo, ali pa tudi ne."

V sporočilu, ki so ga posredovali iz DSP, je tudi obudil spomin na leto 2003, ko je prejel Jenkovo nagrado za zbirko Banalije. "Tedaj je bila ta nagrada eksces, prvič je bilo nagrajeno delo, ki je vsebovalo eksplicitne gejevske vsebine," je zapisal. Dodal je, da ne ve, ali je 17 let pozneje kaj bolje. "Ne vem, ali so se tudi tokrat v komisiji kopja kresala kot tedaj. Vem pa, da je danes čas dosti bolj svinčen. In da ministrstvo za kulturo poleg 23 organizacij neodvisne kulture prav zdaj meče na cesto tudi založbo, ki je izdala obe moji nagrajeni knjigi," je zapisal in dodal: "Morda sem zato še bolj hvaležen komisiji, ki me je nominirala in celo nagradila, kar mi daje upanje, da nas ni malo, ki se upiramo zlu."

Za Jenkovo nagrado so bili letos nominirani še Maja Vidmar z zbirko Pojavi, Uroš Zupan z zbirko Sanjska knjiga, Lucija Stupica z zbirko Točke izginjanja in Jana Putrle Srdić z zbirko Oko očesu vrana.