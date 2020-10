Poziv k čimprejšnjemu ponovnemu odprtju knjigarn

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev je na oblast naslovila pobudo za čimprejšnje ponovno odprtje knjigarn in uvrstitev knjigarn med dejavnosti, ki predstavljajo nujno infrastrukturo

Fotografija je simbolična

© Flickr

Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS je v zvezi z vladnim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je stopil v veljavo 24. oktobra, na oblast naslovila pobudo za čimprejšnje ponovno odprtje knjigarn in uvrstitev knjigarn med dejavnosti, ki predstavljajo nujno infrastrukturo.

Vladni odlok določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju države, med drugimi tudi knjigarnam.

Kot so pri Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev zapisali v pobudi, veljajo knjigarne srce knjižne verige, saj se preko njih proda okoli 50 odstotkov vseh knjig. V marcu in aprilu so v 50 dnevnem zaprtju utrpele veliko izgubo prihodkov, več kot 600 knjigark in knjigarjev je bilo na čakanju.

Knjigarne po njihovem mnenju predstavljajo zelo nizko tveganje za širjenje okužb, zagotovo pa ne višje od prodajaln, ki so trenutno med izjemami.

Tudi odprava oz. zamrznitev zakona o enotni ceni knjige postavlja knjigarne v neenakopravno tržno borbo z velikimi nakupovalnimi centri in drogerijami. Drugi val prepovedi delovanja - in to v času, ko vstopamo v ključno obdobje v letu za prodajo knjig -, bo še dodatno poslabšal poslovne rezultate in otežil dostopnost do knjige, so zapisali.

Knjigarne po njihovem mnenju predstavljajo zelo nizko tveganje za širjenje okužb, zagotovo pa ne višje od prodajaln, ki so trenutno med izjemami. "Iz teh razlogov dajemo pobudo za čimprejšnje ponovno odprtje knjigarn ter po uvrstitvi knjigarn med dejavnosti, ki predstavljajo nujno infrastrukturo za nemoteno delovanje življenja prebivalk in prebivalcev Slovenije," so zapisali.

Opozorili so, da so tako v prvem valu ravnale tudi nekatere evropske države, ki so knjigarnam dovolile poslovanje, ter dodali, da se njihovi pobudi pridružuje tudi Javna agencija za knjigo RS.