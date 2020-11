Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo prvo in drugo epizodo gledališke nadaljevanke Vranja vrata avtorja Nejca Gazvode, zatvoritveni dogodek zvočno-vizualne instalacije Spomini na sedanjost avtorja Nevena Korde, hibridni koncert novomeških indie rockerjev MRFY, film Oni živijo, zabavno kultno znanstveno-fantastično parabolo o tem, kako prepoznati kapitalistično ideologijo, prvi del zvočne drame Otroka reke Daneta Zajca v režiji in dramaturgiji Eve Kraševec.

Ponedeljek, 2. november

Na Youtube kanalu MGL bo ob 20.00 na sporedu prva epizoda štiridelne gledališke nadaljevanke Vranja vrata avtorja Nejca Gazvode, ki je pri projektu sodeloval tudi kot asistent režiserja. Leta 2017 se je takrat novega in unikatnega uprizoritvenega žanra, gledališke kriminalne nadaljevanke v štirih delih, lotil režiser Aleksandar Popovski. Ida Žakelj se po treh letih londonske samostojnosti vrne v domačo hišo – v gozd ob manjši vasi na Dolenjskem, kamor se je družina Žakelj iz mesta preselila pred petnajstimi leti. Na družinsko večerjo ob rojstnem dnevu Idine sestre Neže prihajata Nežin novi fant Anže in njegov oče Žan. Ida pozna Anžeta iz srednje šole. Ida in Neža se spreta. Lokalni narkoman, bivši Nežin fant Brin, pa Idi ob naključnem srečanju omeni kraj v gozdu – Vranja vrata, kjer je nekoč videl nekaj, kar ga je, kot se zdi, usodno zaznamovalo. Ida se ne spomni, kaj in kje naj bi Vranja vrata bila. Jutro po večerji pri Žakljevih policija iz reke izvleče moško truplo, Neža pa izgine...

© Peter Giodani

Torek, 3. november

Na YouTube kanalu Cirkulacije 2 bo ob 20.00 zatvoritveni dogodek zvočno-vizualne instalacije Spomini na sedanjost avtorja Nevena Korde z naslovom Večna sedanjost. Vizualna snov konkretne instalacije nastaja in se razvija iz v živo generiranih manipulacij predposnetih lastnih vedno istih arhivskih emblemov, čigar projekcije in zaslonske slike tvorijo prostor, ki ga vedno znova zajemajo kamere v živo in vračajo v nadaljnje procesiranje. Instalacija Spomini na sedanjost je vračanje videa v dobesedni prostor iz katerega izhaja, v realnost, v interakcijo z gledalcem in s tem vračanje interakcije v opazovalca samega.

Sreda, 4. november

V zvočni knjižnici spletne strani SNG Drama Ljubljana bo ob 17.00 dostopen prvi del zvočne drame Otroka reke Daneta Zajca v režiji in dramaturgiji Eve Kraševec. Drama je bila odrsko uprizorjena le enkrat, in sicer leta 1962 v produkciji Odra 57 v Križankah, v režiji dramaturga in literarnega teoretika Tarasa Kermaunerja, ki je uprizoritev imenoval "notranji oratorij" in ponudil kar največ izrazne možnosti besedi. Leta 1992 je drama zaživela še v radijski predelavi Igorja Likarja. Otroka reke izpovedujeta ljubezensko zgodbo para, ki ga iz popolnosti zlitja vržejo eksistencialne okoliščine iskanja notranje izpolnitve onkraj ljubezenskega čustva. Zdi se, da kljub osrednjemu intimističnemu jedru, ki se napaja iz Zajčevega pesemskega cikla Dva, drama ni zgolj ljubezenska, temveč spregovori tudi o bivanjskih okoliščinah, zgodovini in civilizaciji, saj Reka in Dan v danih razmerah svojega življenjskega okolja ne zmoreta ohraniti notranje svobode.

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.05 na ogled drama Izbrisana, zgodba o samski mamici Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstaja ne ona ne njen novorojenček. Je zgodba o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v devetdesetih letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice. Anino mrzlično iskanje rešitve se prelevi v napeto zgodbo, ki spotoma podrobno razišče anomalije tedanjega družbenega sistema. Režija: Miha Mazzini

eaQJvhVXFvc

Četrtek, 5. november

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 preko platforme DICE potekal neposredni prenos hibridnega koncerta novomeških indie rockerjev MRFY, ki bodo predstavili nove pesmi, ki jih pripravljajo za drugi album.

i5R_zRhcOVs

Petek, 6. november

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.50 na ogled film Razbijalka sistema, pretresljiv prikaz nezmožnosti prilagoditve devetletne deklice z vedenjsko motnjo, prežet s šokantnostjo in toplo človečnostjo. Benni je posebna deklica. Z nebrzdano energijo, s katero ves čas ustrahuje vrstnice (in odrasle), je obsojena na svojevrstno osamitev. Mama je ne more obvladati, zato jo preda socialni službi. Tam ne vedo, kaj bi z njo, otepajo se je tudi vse vzgojno-varstvene ustanove...Režija: Nora Fingscheidt

8UTTq2q0QC0

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 na ogled film Oni živijo, zabavna kultna znanstveno-fantastična parabola o tem, kako prepoznati kapitalistično ideologijo. Režija: John Carpenter

iJC4R1uXDaE

Sobota, 7. november

Na Youtube kanalu MGL bo ob 20.00 na sporedu druga epizoda štiridelne gledališke nadaljevanke Vranja vrata avtorja Nejca Gazvode. Režija: Aleksandar Popovski, ponovitev: 9. novembra ob 20.00

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.45 na ogled film Tatiči, presunljiva in pretresljiva zgodba o siromašni japonski družini, ki se mora preživljati z vsakodnevno krajo, Režija: Hirokazu Koreeda

