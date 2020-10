Slovenska radijska igra med finalisti Prix Europa

Gre za radijsko igro Treba bi bilo peljati psa na sprehod, ki je nastala v uredništvu igranega programa 3. programa Radia Slovenija Ars

Tomislav Zajec

Radijska igra Treba bi bilo peljati psa na sprehod, ki je nastala v uredništvu igranega programa 3. programa Radia Slovenija Ars, se je uvrstila med štiri finaliste mednarodnega festivala Prix Europa v Berlinu. To je prvič, da se je katera od slovenskih radijskih iger uvrstila na ta prestižen festival, so sporočili iz RTV Slovenija.

Slovenska radijska igra je nastala po besedilu hrvaškega avtorja Tomislava Zajca. Drama Treba bi bilo peljati psa na sprehod je bila prvotno napisana za gledališče in je leta 2012 prejela nagrado Marina Držića za najboljše hrvaško dramsko besedilo. Pozneje je na Hrvaškem in v tujini doživela uprizoritve tako v gledališču kot na filmu in radiu.

Besedilo je za slovensko radijsko igro priredila dramaturginja Vilma Štritof. Daljše, tudi za gledališče precej asketsko besedilo, je zgostila, preuredila zaporedje in trajanje posameznih prizorov, da jim radijski poslušalec laže sledi, hkrati pa ne poruši napetega razmerja med izrečenim in neizrečenim, so zapisali na RTV.

Režija je delo Špela Kravogel, ki je ob sodelovanju tonske mojstrice Sonje Strenar in glasbene oblikovalke Darje Hlavka Godina ustvarila radijsko atmosfero, v kateri je oblikovala različne zvočne ravni, izhajajoč iz pomembnega izhodišča: molka med liki. Tako je v senzibilni igri poudarek predvsem na njihovih medsebojnih odnosih, notranjih stiskah in drobcih življenjskih zgodb. "Pred nami se po urah odvije ves dan na smrt bolnega glavnega moškega protagonista," piše v sporočilu za javnost.

Radijska igra se je že lani uvrstila med finaliste na 71. mednarodnem festivalu Prix Italia, v začetku septembra pa zasedla drugo mesto na tradicionalnem festivalu komornega gledališča Zlati lev v Umagu, ki je bil letos posvečen zvočnemu gledališču.

Glavno vlogo je odigral Sebastian Cavazza, njegovega očeta Boris Cavazza, dekle pa Maša Derganc Veselko. Njihovi liki si lahko le malo povedo, nekaj priznanj in dejstev moški z obema še lahko razčisti pred bližajočo se smrtjo. Še prej pa mora poskrbeti, da bo nekdo po njegovi smrti peljal psa na sprehod.

Na tokratnem festivalu se bo za nagrado potegovala s še tremi radijskimi igrami iz Francije (Radio France), Nemčije (ARD) in Anglije (BBC).

Letos je zaradi epidemije festival prvič potekal na spletu. Festival je doslej potekal po načelu odprtega foruma. Vsi žiranti, delegirani iz vseh sodelujočih držav, so skupaj poslušali vse igre, o vsaki so se pogovarjali in jih na koncu še tajno ocenili. Letos je bilo žirantov za področje radijske igre kar 44, so še sporočili iz RTV Slovenija.

Letos je zaradi epidemije festival prvič potekal na spletu. Festival je doslej potekal po načelu odprtega foruma. Vsi žiranti, delegirani iz vseh sodelujočih držav, so skupaj poslušali vse igre, o vsaki so se pogovarjali in jih na koncu še tajno ocenili. Letos je bilo žirantov za področje radijske igre kar 44, so še sporočili iz RTV Slovenija.