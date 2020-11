Težko je, težko, ostati prijazen

Sploh če veš, da tvoji sogovorniki govorijo neumnosti

Igor E. Bergant in Aleš Rozman

© TV Slovenija

Komaj se je dobro postarala Mladina, v kateri smo se zgražali nad izjavo vodje vladne svetovalne skupine za covid-19 Bojane Beović, da narod na vasi bolj pazi in bolj razume, kako zahrbten je tale virus, ker so pač tam doma boljši ljudje, ki se drugače vedejo kot ta pregnani folk po mestih, zlasti v prestolnici razvrata in perverzije, torej Ljubljani. Seveda je bila že takrat njena izjava statistično netočna, mestne občine se niso prav nič razlikovale s svojo stopnjo okuženosti, ampak so bile ves čas v zmerni sredini. No, le dva tedna kasneje bi se morala Beovićeva dejansko opravičiti. Pa ne zato, ker se je v tem času virus neverjetno mogočno razširil prav po ruralnih območjih in naseljih, pri čemer začuda najhujše stopnje okužbe beležijo prav v tistih gorenjskih občinah, ki so znane trdnjave SDS. Janša ves čas kaže na nekakšne levičarje, ki da se ne držijo vladnih navodil. Kaj pa zdaj? So njegovi še slabši? Takih stvari se ne govori, ker pač niso resne.