VIDEO: Biografski film o Davidu Bowieju

Ameriška produkcijska hiša IFC Films je objavila prvi napovednik za biografski film Stardust

David Bowie

© Flickr

Ameriška produkcijska hiša IFC Films je objavila prvi napovednik za biografski film Stardust o legendarnem pop glasbeniku Davidu Bowieju. V filmu je v vlogi Bowieja zaigral britanski glasbenik in igralec Johnny Flynn, ki je znan iz Netflixove serije Lovesick, izdal pa je tudi več studijskih albumov Film, ki prikazuje življenje glasbenika, preden je postal slaven, bo na ogled predvidoma 25. novembra.

Dogajanje filma je postavljeno v leto 1971, ko je bil Bowie na prvem potovanju v ZDA, na katerem ga je spremljal ameriški publicist Ron Oberman, ki ga v filmu igra Marc Maron. V tem obdobju je Bowie ustvaril svoj alter ego Ziggy Stardust, ki je pomenil prelomnico v njegovi glasbeni karieri.

eVWizSmWFzg

Po pisanju filmske revije Variety so film začeli snemati julija 2019 v Torontu in v ZDA. Svetovno premiero naj bi doživel letos aprila na filmskem festivalu Tribeca, ki pa je bil zaradi pandemije covida-19 odpovedan.

David Bowie se je v zgodovino pop glasbe zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov - od glam rocka, belskega soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. Med njegove najbolj znane pesmi sodijo Let's Dance, Heroes in Life on Mars, s svojo glasbo je nastopil tudi v filmu Mi otroci s postaje Zoo. Umrl je januarja 2016, dva dni po 69. rojstnem dnevu, po večmesečnem boju z rakom.

xEqSOst1dg8