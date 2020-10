Štefančičevi predlogi za maraton grozljivk doma

Štefančič meni, da je fikciji težko tekmovati z grozo, ki nas obdaja v času pandemije covida-19

Marcel Štefančič jr.

© Uroš Abram

Noč čarovnic je čas za ogled dobre grozljivke. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirus je letos sicer odpovedan tradicionalni maraton grozljivk po izboru Marcela Štefančiča jr. v ljubljanskem Kinodvoru. Lahko pa si ljudje tak maraton pripravijo doma, predlaga Štefančič.

Štefančič tudi letos ni pustil na cedilu zvestega občinstva in tistim, ki so mu pisali, poslal seznam šestih predlogov grozljivk. Za maraton doma je tako izbral film Brandona Cronenberga Possessor: Uncut, Color Out Of Space režiserja Richarda Stanleyja in Host v režiji Roba Savagea. Nadalje je na spisku film Swallow, ki ga je režiral Carlo Mirabella-Davis, The Platform, ki ga podpisuje Galder Gaztelu-Urrutia, in Yummy režiserja Larsa Damoiseauxja.

ahn56QWkD0Y

Sicer pa Štefančič meni, da je fikciji težko tekmovati z grozo, ki nas obdaja v času pandemije covida-19. Po njegovih besedah se zdi, "kakor da bi pandemija padla iz grozljivk". Neverjetna podobnost med resničnostjo in domišljijo je po njegovem strašljiva. "To ni nekaj, kar bi se dogajalo posamezniku, ampak smo vsi padli v svet, kjer straši," je poudaril za STA.

SNlKbqHqGcY

A tudi grozljivke so bile po njegovih besedah pripravljene na nekaj takega, saj so bile v zadnjem letu pogosto na temo pandemij in skrivnostnih kug. Grozljivke so po njegovih besedah predvidele ta čas.

Kriza zaradi covida-19, v kateri se je znašel ves svet, bo predstavljala "brezmejen rezervoar navdiha" za ustvarjalce v naslednjih letih, je napovedal.

SCv70SAhuE4

Tistim, ki ne razumejo navdušenja nad srhljivimi filmi, pa odgovarja: "Ljudje načeloma hočejo, da se pri ogledu filma nekaj zgodi. Da jih premakne, gane ... In če kateri žanr premakne, je to grozljivka." In dodal, "grozljivke počnejo grozne stvari, saj nase vzamejo grozo, da je ne bi doživeli mi". V času pandemije pa je grozljivka s filmskega platna stopila med nas, kar nas vse bega, je sklenil filmski kritik in kustos vsakoletne Noči grozljivk v Kinodvoru.