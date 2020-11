Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Ponedeljek, 9. november

Na Valu 202 bo ob 20.00 potakal Izštekani Klubski maraton, na katerem bodo nastopili: ljubljanski kitarskobesedni čarodej Miha Peterlič, obalni funky divjaki Pantaloons in očarljivi novi štajerski ženski duo 3:rma.

lUgrUEigYNg

Torek, 10. november

Na FB profilu TAM-TAM bo ob 17.00 na ogled razstava Urške Pečnik z naslovom You are Very Beautiful in the Night, Sister Mary, ki je nastala v koprodukciji TAM-TAMove Ulične galerije in Ljubljana Fashion Weeka. Fotografinja Urška Pečnik je serijo izbranih posnetkov ustvarila na posameznih edicijah Ljubljanskega tedna mode. Slikovite trenutke je ujela v kaotičnemu dogajanju zaodrja, med nenehnim hitenjem, nešteto preoblačenji in med čakanjem modelov na vstop na modno pisto. Čeprav avtorica ustvarja v različnih žanrih, se v modni fotografij najlažje umetniško izraža. Za njena dela veljata izrazit avtorski pristop in značilna estetika, ki izkazujeta Urškino večno ljubezen do erotike in vsega telesnega. Pri tem je v ospredju njen pogled na žensko (telo), v katerem sta prisotni provokativnost in milina hkrati. Zapeljivost obravnava z ženskega stališča in ustvarja močne podobe žensk, ki so osvobojene okvirjev moškega pogleda in si tako lahko lastijo svojo moč.

Na FB profilu Vodnikove domačije Šiška in v živo preko aplikacije zoom bo ob 18.00 v okviru serije dogodkov Znanstveno kazalo potekal pogovor o knjigi evolucijskega biologa Carla Bergstroma raziskovalca podatkov Jevina Westa. V današnji poplavi podatkov, med katerimi narašča delež tako lažnih novic kot dezinformacij, je skorajda nemogoče slediti kaj je pravzaprav res in kaj ni. Knjiga Calling Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven World (2020) je poskus spopada z vseprisotnim pojavom prodajanja buč, ki pa se osredotoča predvsem na kvantitativno podane podatke. Avtorja na didaktičen način prikažeta na kaj moramo biti pozorni, da po nepotrebnem ne nasedemo čisto vsemu, kar se prikazuje v obliki tabel, grafov, algoritmov in vizualijami ter nam podata napotke, kako naj se raje zanesemo na svojo glavo. Z gosti se bo pogovarjala Teja Colja.

Sreda, 11. november

Na FB profilu SCCA Ljubljana bo ob 18.00 spletno predavanje direktorice HeK (House of Electronic Arts Basel) Sabine Himmelsbach z naslovom Kurirati intermedijsko umetnost offline in online. Predavateljica bo predstavila umetniška dela, ki odražajo vpliv medijskih tehnologij na družbo v dobi, ko digitalni procesi oblikujejo naša dejanja in nam pomagajo razumeti svet. Poseben poudarek bo na trenutni situaciji, ko se muzeji in galerije soočajo z zaklepanji, s strategijami za podporo umetnikom in doseganje občinstva na spletu. Predstavljeni bodo primeri kuratorskih projektov Sabine Himmelsbach, ki so bili v tem času realizirani v HeK (House of Electronic Arts Basel).

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 preko platforme Dice potekal spletni prenos koncerta Tschimyja, ki bo predstavil EP Human OS. Njegov alternativni indie pop prepleta zapuščine jazza in soula s sodobnejšimi trendi.

VjPd0FrmSeY

Preko platforme VOD-video na zahtevo bo od 11. do 22. novembra potekal 31. Liffe, ki bo ponudil 22 celovečercev in nabor kratkih filmov. V tekmovalnem programu Perspektive bo preko spleta prikazanih pet filmov: Asistentka avstralske režiserke Kitty Green o mladi asistentki, ki je v službi priča vprašljivim aktivnostim vplivnega šefa, ki spominjajo na afero Harvey Weinstein, francoski film Gagarin Fanny Liatard in Jeremyja Trouilha, ki prinaša portret življenjskega utripa v rasno pisanem predelu na obrobju Pariza, zmagovalni film letošnjega Sarajevskega filmskega festivala Izgnanstvo režiserja Visarja Morina, celovečerni prvenec Marka Đorđevića Moj jutranji smeh, grško-poljsko-slovenska koprodukcija Sadeži pozabe režiserja Christosa Nikouja.

6cLf0i-kYio

FWYydxmkrHw

Petek, 13. november

Na PretokTV bo ob 20.00 potekal spletni dogodek Kamizdat Rentgen TV s predstavitvijo novega albuma Sigil (digital/USB), ki bo zaznamoval prvo petletje domačega kolektiva raziskovalk zvoka in analogne elektronike Kikimore. Gre za skupino, ki izhaja iz bogate zgodovine domače nove medijske scene, ki povezuje polja znanosti, tehnologije ter umetnosti. Spletne tokove bo za Kikimore ogrel Gašper Torkar, vsestranski ustvarjalec in pesnik, ki dela z zvokom in jezikom v različnih kontekstih.

K9TZIfBhxCw

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.55 na ogled film Izdajalec, resnična zgodba o mafijskem šefu Tommasu Buscetti, ki je v največjem protimafijskem sodnem procesu vseh časov oblastem pomagal do pomembne zmage v boju proti organiziranemu kriminalu. Režija: Marco Belocchio

iQF1uhlQH5s

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 na ogled poetična klasika Solaris. Socialni psiholog Kris Kelvin je poslan na vesoljsko postajo, ki kroži nad orbito oddaljenega planeta Solaris, da bi raziskal, zakaj je tamkajšnja posadka izgubila enega od članov. Kelvin doživi pretres, ko se na postaji sreča s svojo deset let pokojno ženo. Planet lahko oživlja preteklost in nastavlja zrcalo najsilovitejšim vzgibom ter konfliktom človeške duševnosti...Režija: Andrej Tarkovski

Sobota, 14. november

Na YouTube kanalu MGL bo ob 20.00 na ogled tretji del gledališke nadaljevanke Vranja vrata avtorja Nejca Gazvode, ki je pri projektu sodeloval tudi kot asistent režiserja. Leta 2017 se je takrat novega in unikatnega uprizoritvenega žanra, gledališke kriminalne nadaljevanke v štirih delih, lotil režiser Aleksandar Popovski. Ponovitev 16. novembra ob 20.00

2Z2DnQEbZJA

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.45 na ogled kriminalna drama Dogman. Na obrobju mesta, na meji med metropolo in divjino, vlada en sam zakon: zakon močnejšega. Tam živi Marcello, droben in pohleven možakar, ki dneve preživlja v svojem skromnem pasjem salonu, prosti čas pa posveča ljubljeni hčerki Alidi ter nenavadnemu razmerju s tiranskim Simoncinom, nekdanjim boksarjem, ki ustrahuje soseščino. Po enem številnih ponižanj začne Marcello snovati divje maščevanje. Režija: Matteo Garrone

NCSpnP6hOVc

Nedelja, 15. november

Na YouTube knalu M soseska bo ob 20.00 v okviru cikla Drama od doma na ogled posnetek predstave Barčica za punčke avtorice Milene Marković, Znane in že obvladane postopke ustvarjanja drame s kompozicijo fragmentov, ukvarjanja s temami in ljudmi iz družbenega obrobja, zgodbo o iskanju identitete posameznika v sodobnem "post" svetu, je silovito nadgradila z navezavo na pravljice in uporabo mitoloških motivov, predvsem pa s sugestivno poetičnostjo in prepričljivo avtorsko izpovedno noto. Igra, ki v svojem središču izgrajuje izjemno zanimivo podobo ženske, obeta pravo gledališko doživetje. Režija: Aleksandar Popovski