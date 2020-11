Animateka tokrat na spletu

Organizatorji 17. mednarodnega festivala animiranega filma Animateka so se zaradi epidemiološke situacije odločili, da letošnjo izdajo preselijo na splet. Festival bo v nekoliko daljši različici potekal med 30. novembrom in 9. decembrom, preko spleta pa si bo mogoče ogledati filme ter slediti AnimatekiPRO in spremljevalnemu programu.

Programski direktor festivala Igor Prassel je ob tem zapisal: "Vsak pošten filmski festival, je do letošnjega leta zasledoval temeljne principe organizacije odličnega filmskega festivala: kvaliteta projekcije v kinodvorani, gostoljubje do avtorjev in avtoric na festivalu prikazanih filmov in pestre spremljevalne aktivnosti. S pandemijo določena spletna inačica festivala ničesar od tega ne omogoča in zato je leto 2020 tudi leto učenja. Ekipa Animateke je v tej situaciji našla izziv in potrudili se bomo spletno festivalsko edicijo izvesti čim bolj izvirno in kar se da srčno možno. Pripravljeni smo na ta eksperiment, globoko v sebi pa komaj čakamo na vrnitev v normalo."

Kot prednost pa organizatorji prepoznavajo, da izkušnja spletne edicije "odpira edinstveno priložnost decentralizacije festivala, ki bo razširjen izven Ljubljane in bo kot tak omogočal izkušnjo animiranih svetov gledalcem po vsej Sloveniji ter po svetu".

Prassel je dodal, da letošnja Animateka ne bo posebna zgolj zaradi drugačnega festivalskega formata, drugačna bo tudi zaradi zdravstvene, politične in ekonomske krize v državi in svetu. "Zato je bolj kot kadarkoli pomembno odkrivati sporočila avtorskih animiranih filmov. Želimo si živeti v humanem, pravičnem in solidarnem svetu in obsojamo avtokratske neoliberalne poskuse podrejanja družbe," je sklenil.

Festival bo potekal na uporabnikom prijazni in preizkušeni platformi, ki ne omogoča le prikaza filmov, temveč tudi širšo festivalsko izkušnjo predavanj in diskusij AnimatekePRO, pogovorov z režiserji in raznoraznih dogodkov spremljevalnega programa, s katerim želijo na Animateki gledalcem popestriti izkušnjo spremljanja festivala z domačega kavča.

Del festivalskega programa - večino celovečernih animiranih filmov in retrospektivo Hrvaška na obisku - pa bodo organizatorji zaradi omejitev avtorskih pravic in omejitev medija filmskega traku prikazali drugo leto v Slovenski kinoteki, tako da se bo festival ob spremembi formata v decembru podaljšal tudi v fizični prostor.

V celoti bo program festivala Animateka, ki je že 12. leto zapored pridobil financiranje s strani programa Ustvarjalna Evropa Media, objavljen 15. novembra.