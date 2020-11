Stroka podpira dosedanjo direktorico Tanjo Roženbergar

Etnološka združenja ministra za kulturo pozivajo k ponovnemu razmisleku glede novega vodstva SEM

Strokovna združenja s področja etnologije so na ministra za kulturo Vaska Simonitija naslovila poziv, naj ponovno premisli glede izbora Natalije Polenec za direktorico Slovenskega etnografskega muzeja (SEM). Po njihovi oceni je Natalija Polenec manj ustrezna kandidatka od dosedanje direktorice SEM Tanje Roženbergar.

Kot piše v pozivu, so bili septembra seznanjeni s predhodno odločitvijo ministra za kulturo, da se je po zaključenem javnem razpisu za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda SEM brez upoštevanja mnenja stroke odločil za kandidatko Natalijo Polenec. Ker je po strokovni presoji ta manj ustrezna kandidatka od dosedanje direktorice muzeja in ker menijo, da je prišlo pri odločitvi tudi do kršitve postopka, so 14. oktobra ministra pisno prosili za vnovičen premislek.

Strokovnim razlogom sta v oktobru pritrdili tudi mnenji Sveta SEM in Strokovnega sveta SEM, ki sta oba podprla kandidaturo Tanje Roženbergar, piše v pozivu, katerega podpisniki so Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske Filozofske fakultete, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Slovensko etnološko društvo in Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula.

Kot so zapisali, so bili v teh dneh iz SEM obveščeni, da bo v naslednjem mandatnem obdobju muzej vodila Natalija Polenec. "Zaradi spregleda in podcenjevanja strokovnih argumentov, kar se v zadnjem času ni zgodilo prvič, s pismom seznanjamo širšo javnost. Ob tem se zavzemamo, da se pri izbirah vodenja osrednjih nacionalnih kulturnih ustanov spoštujejo merila strokovne odličnosti," so poudarili.

SEM kot osrednjo etnološko ustanovo mora po njihovem mnenju voditi oseba z vrhunskimi kompetencami, ki ima ob potrebnih vodstvenih referencah predvsem tudi strokovne - etnološke in muzeološke - izkušnje, da lahko s kolektivom muzeja in z drugimi osrednjimi ustanovami in mrežo drugih ustanov in nosilcev dediščine še naprej snuje in razvija program, ki je v prvi vrsti etnološki in kot tak deležen priznanja strokovne javnosti in obiskovalcev v Sloveniji in mednarodnem prostoru.

V zaupanju vodenja osrednje etnološke ustanove kandidatki Nataliji Polenec, ki sicer ima vodstvene izkušnje v muzeju - med drugim je bila vršilka dolžnosti direktorice Tehniškega muzeja - nima pa ustrezne, etnološke, izobrazbene in poklicne poti, zato vidijo temeljni spregled in nerazumevanje poslanstva SEM, podcenjevanje etnološke muzeologije, dosežene strokovne ravni in družbene vloge ter odmevnosti muzeja in rušenje stabilnega, programsko in projektno domišljenega delovanja SEM.

Etnologi imenovanje "doživljamo kot obglavljenje etnologije v SEM z nepredvidljivimi posledicami za etnologe, zaposlene v muzejih, in širše za etnologijo. Navsezadnje pa gre tudi za strokovno diskvalifikacijo protikandidatke Tanje Roženbergar, ki ima neprimerljivo kakovostnejše reference v etnologiji in muzeologiji", še piše v pozivu.

