Na spletu tudi sodobni ples

CoFestival bo letos izveden v dveh delih, med 20. in 25. novembrom pa bo potekal v spletni obliki

Ivo Dimchev

© YouTube

Mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival s kuratorsko temo Ojačevalci glasov, bo letos izveden v dveh delih. Med 20. in 25. novembrom bo potekal v spletni obliki, festival s predstavami v živo pa je prestavljen na april 2021. "V razmerah in okoliščinah, ko se je zaradi pandemije politika pretvorila v koreografinjo, ko je razmaknila razdalje med telesi, preprečila dotik in ustvarila družbene partiture s telesnimi scenariji, kakršnim doslej še nismo bili priča, smo se na CoFestivalu odločili ples nastaviti 'na glas'. Zelo naglas. Zdaj ko si v disciplinarnih koreografijah po mestnih ulicah znamo utelesiti delček svobode, kakor da bi udejanjali užitek v inventivnih plesnih partiturah, so nemara izpolnjeni pogoji, da lažje razumemo, kdo ali kaj so resnični ojačevalci naših glasov," so zapisali organizatorji iz Kina Šiška in Nomad Dance Academy Slovenija.

CoFestival bo med 20. in 25. novembrom ponudil niz spletnih dogodkov preko Zooma in platforme DICE. V programu bodo predstavili izjemni umetnici s področja sodobnega plesa - nemško plesalko in performerko Valesko Gert ter ameriško koreografinjo in plesalko Anno Halprin. Obe sta v svoj plesni opus med drugim vpletali specifične rabe glasu, na sporedu pa bosta dokumentarna filma o njiju.

Potekal bo tudi živi spletni prenos koncertov Iva Dimcheva in Sainkho Namtchylak, na sporedu pa bodo še predstava v nastajanju nemškega koreo-vizualnega tandema Wilhelm & Groener, dvodnevni umetniški atelje na temo Ojačevalci glasov in učna plesna ura z Natašo Živković. Na spletni izdaji bodo predstavili še rezultate dela treh raziskovalnih skupin, ki se s problematiko plesa in koreografije ukvarjajo od septembra.

Predstavili bodo tudi projekt 33 skic, postopkovni uprizoritveni projekt umetniškega tandema WILHELM GROENER – Günther Wilhelm & Mariola Groener. V omenjeni seriji ustvarjalca kot izhodišče postavljata prostorsko in kontekstualno situacijo, ki jo povežeta z njunim aktualnim raziskovalnim fokusom.

Na predstavitvi knjige Roka Vevarja Ksenija, Xenia, Londonska plesna leta Ksenije Hribar, 1960-1970, se bo avtor dotaknil dveh umetničinih epizod, ki se posredno in neposredno dotikata teme koreo-vokalistike.

Med 9. in 13. aprilom 2021 pa organizatorji napovedujejo CoFestival v živo, katerega program so sestavili "z deli hibridnega polja med glasom in sodobno koreografijo". "To se tradicionalno povezuje z eksperimenti umetniških gibanj zgodovinskih avantgard, npr. dadaistov (Umetnost hrupa, Kurt Schwitters), ter s plesnimi eksperimenti nemške plesne umetnice Valeske Gert, ameriških postmodernih koreografinj in koreografov (Yvonne Rainer, Meredith Monk, Kenneth King) in avstrijskih akcionistov (Valie Export)."

Teorija glasu se je hkrati v zadnjih desetletjih razvila tudi pri nas v sklopu ljubljanske lacanovske šole, mednarodno odmevna je bila knjiga Mladena Dolarja O glasu (2003). Pri sestavi aprilskega programa je sicer sodelovala tudi mednarodno uveljavljena plesalka in koreo-vokalistka Irena Z. Tomažin.

Na CoFestivalu naj bi aprila nastopili švedski Balet Cullberg s predstavo Poslušalci, koreografinja in vokalistka Alma Soderberg, plesalec in pevec Žigan Krajnčan, britanski duet Jonathan Burrows in Matteo Fargion s tremi predstavami ter nemška plesalka, performerka in koreografinja Jule Flierl s solom Namen imam prepevati. Berlinski kolektiv Maulwerke se bo predstavil z izborom koreo-vokalnih kompozicij, finska umetnica Elina Pirinen pa bo gostovala s skupinsko koreografijo Morska megla.