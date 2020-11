Frankfurt po Frankfurtu v spletni izdaji

Do 28. novembra je na ogled več kot 5000 najboljših tujih knjig minulega leta

© pixabay.com

Mladinska knjiga je v svoji spletni knjigarni emka odprla 34. prodajno razstavo Frankfurt po Frankfurtu. Osrednja tema letošnje razstave je pomen branja. Do 28. novembra je na ogled več kot 5000 najboljših tujih knjig minulega leta z različnih strokovnih področij ter v zadnjem letu nagrajenih leposlovnih del.

Letošnji Frankfurtski sejem je bil pretežno digitalen in tudi največja razstava tujih knjig v Sloveniji zaradi zaprtja vseh knjigarn poteka preko spleta. Tako kot v preteklih letih so tudi v središču 34. Frankfurta po Frankfurtu knjige s področja družboslovja, naravoslovja, humanistike in umetnosti ter odmevnejša leposlovna dela, ki so zaznamovala preteklo leto.

Na razstavi je tokrat zastopanih 250 svetovno znanih založnikov iz Velike Britanije, ZDA, Italije, Nemčije, Francije, Španije, Rusije, Hrvaške in Srbije, razstavljenih pa je več kot 5000 del.

Osrednja tema prodajne razstave je pomen branja. Naslov, povzet po uspešnici Mihe Kovača Berem, da se poberem, je v času epidemije še posebej aktualen, menijo pri Mladinski knjigi. Kovač med desetimi temeljnimi razlogi za branje navaja, da je branje "okno v svet, od koder vidiš tudi domov", prav tako pa tisti, ki bere, pozna več besed in zato lahko razmišlja o več rečeh.

Na prodajni razstavi, v sklopu katere je knjige mogoče kupiti s popustom, so predstavljeni nagrajenci in finalisti najpomembnejših mednarodnih in evropskih literarnih nagrad. Med njimi so denimo roman The Nickel Boys avtorja Colsona Whitheada, ki je prejel Pulitzerjevo nagrado, lani z bookerjem nagrajeni Girl, Woman, Other Bernardine Evaristo ter več drugih za bookerja nominiranih romanov, pa tudi z britansko nagrado za leposlovje, ki jo podpisujejo izključno pisateljice (Women's Prize for Fiction), ovenčani Hamnet Maggie O'Farell.

Največ razstavljenih priročnikov je s področja kulinarike, turistike, osebne rasti in duhovnosti, zdravja in športa, med strokovnimi deli pa je največ knjig vrhunskih mednarodnih strokovnjakov s področja naravoslovja in družboslovja. Pri Mladinski knjigi zagotavljajo, da je izbira velika tudi za tiste, ki jih zanima umetnost (slikarstvo, oblikovanje, arhitektura, film, fotografija).