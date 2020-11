S sprejem proti vladi

Bolj ko se politične razmere zaostrujejo, več je na zidovih političnih grafitov in podob, ustvarjenih s šablono. Prava množica jih je in protest izražajo vsak dan, tudi v času karantene in policijske ure.

Eden zadnjih večjih šablonskih projektov v Ljubljani, protestniška kolesa ob izlivu Gradaščice v Ljubljanico, je bil te dni žrtev „čiščenja mesta“.

© Željko Stevanić

Na začetku je bila piščalka. Danes jo najpogosteje vidimo nasprejano na steno v modri ali rožnati barvi, izvirnik pa je bil izdelan iz bele živalske kosti. Značilni luknji sta se več kot 60 tisoč let obdržali v tako popolni obliki, da so jo arheologi v jami Divje babe ob odkritju opazovali z občudovanjem. Dokazano najstarejša piščal v Evropi je imela v osnovi eno nalogo: piskati, žvižgati. Zato je prav ta piščalka pred več kot pol leta, ko je hkrati s pandemijo po nas udarila tretja vlada Janeza Janše in se čez noč lotila spornih milijonskih poslov, kadrovskega cunamija in razgrajevanja demokracije na vseh ravneh, postala eden od prvih znakov protestniškega gibanja, ki se je z balkonov preselilo na kolesa in nato na noge, zdaj pa se je zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer znova vrnilo predvsem h gverilskim uličnim intervencijam. Starodavna piščalka je torej postala simbol slovenskih žvižgačev, vizualna ulična podpora razkritjem žvižgača Ivana Galeta in simbol Piščalke, strani na Facebooku, ki javnost obvešča o kraju protestov in vzrokih zanje. Postala pa je tudi grafitarska šablona in tako zdaj odtisi piščalk različnih barv z zidov v Ljubljani in drugih mestih po Sloveniji ljudi vabijo k nadaljnji aktivaciji med protesti in seveda k – žvižganju.