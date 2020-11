Narodna galerija išče dela Hinka Smrekarja

Lastnike njegovih del ali dokumentarnega gradiva prosijo, da jim pomagajo sestaviti popolnejši seznam umetnin, izbor najboljših del pa bodo tudi razstavili

Narodna galerija maja 2021 pripravlja pregledno razstavo vsestranskega umetnika Hinka Smrekarja (1883‒1942), čigar delo je neprecenljiv kulturnozgodovinski dokument prvih desetletij 20. stoletja. Ustvaril je dela z narodopisnimi, pravljičnimi in fantazijskimi motivi ter ilustriral mnogo knjig za otroke, mladino in odrasle.

Bil je odličen opazovalec resničnega življenja in posameznih ljudskih tipov. Njegova aktualnost v današnjem času je najbolj razvidna v karikaturah in satirah, kjer je kritiziral moralo družbe in njenih posameznikov, poznamo pa ga tudi kot pionirja stripa na Slovenskem.

Hinko Smrekar je ustvaril številne avtoportrete in portrete sodobnikov ter vrsto ilustracij, narodnih in pravljičnih motivov, kjer se je razrasla njegova čudovita fantazija. Družbeno angažiran, brezkompromisen pri iskanju resnice in vselej na strani preprostega človeka je ustvaril tudi na stotine karikatur, ki jih je objavljal kjerkoli je našel prostor ali priliko.

Bil je odličen opazovalec resničnega življenja in posameznih ljudskih tipov. Njegova aktualnost v današnjem času je najbolj razvidna v karikaturah in satirah, kjer je kritiziral moralo družbe in njenih posameznikov, poznamo pa ga tudi kot pionirja stripa na Slovenskem.

Zadnja retrospektivna razstava je bila leta 1952 in njegovo delo še nikoli ni bilo v celoti zbrano in ovrednoteno. Zaradi obsežnega opusa in občutljivosti del na papirju – ki predstavljajo skoraj 90% Smrekarjeve ustvarjalne zapuščine – so se odločili, da bo razstava razdeljena na dva dela. Tako bodo njegov opus celovito predstavili, saj bo lahko na ogled več kot 300 del.

Zato prosijo vse lastnike njegovih del ali dokumentarnega gradiva, da jim pomagajo sestaviti popolnejši seznam umetnin, izbor najboljših del pa bodo tudi razstavili.

Če imate v domači zbirki njegovo umetnino, vas prosijo, da to sporočite na naslov:

Narodna galerija

Puharjeva 9, Ljubljana

T: +386 (0)1 24 15 419

E: fototeka@ng-slo.si