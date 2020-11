Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo premiero dokumentarnega filma Y?, ki je nastal ob 40. obletnici začetka serijske proizvodnje avtomobilov Yugo, 17. mednarodni festival animiranega filma Animateka, ki bo potekal na spletu, spletni koncert v živo, na katerem bosta nastopila pianista Tine Grgurevič aka Bowrain in Sašo Vollmaier, razstavo 37 dni do božiča, ki je zasnovana kot velik adventni koledar z umetniškimi deli umetniške blagovne znamke Menažerija, premiero avtorskega projekta Ni mogoče čakati zaman Leje Jurišić in Miklavža Komelja.

Ponedeljek, 30. november

Na YouTube kanalu MGL bo ob 20.00 na ogled prva epizoda gledališke kriminalne nadaljevanke Praznina spomina avtorice Barbare Zemljič. Režija: Nina Šorak

Na YouTube kanalu bo ob 21.00 premiera dokumentarnega filma Y?, ki je nastal ob 40. obletnici začetka serijske proizvodnje avtomobilov Yugo. Širičlanska ekipa (Luka Erdani, Neža Knez, Danilo Milovanović, Toni Poljanec) se je lansko jesen z avtomobilom Yugo 55 odpravila na čezoceansko potovanje, od Kragujevca (SRB) do Pensilvanije (ZDA). Med potovanjem je nastal dokumentarni film in serija umetniških intervencij v javne prostore Evrope in Amerike. Y? je večplasten umetniško – raziskovalni projekt, ki se osredotoča na nabiranje in recikliranje dejstev in mitov povezanih z avtomobilom Yugo in širšim kontekstom, ki ga odpira ta fenomen jugoslovanske avtomobilske industrije. Ekipa razume avtomobil kot izrazit simbol in nosilec identitete specifičnega časovnega obdobja, kar lahko predstavlja osnovo za iskanje novih idej in premišljevanje preteklosti skozi sodobno perspektivo. Zgodba Yuga je dinamična in po svoje dramatična. V ZDA je avtomobil v relativno kratkem času strmoglavil iz prodajnega hita v predmet posmehovanja in prispodobo slabe kakovosti. Na drugem koncu sveta, na prostoru bivše Jugoslavije pa je nekdanji vrhunec jugoslovanske industrije postal simbol sentimentalne, socialistične preteklosti in katalizator individualnih in kolektivnih spominov.

Na spletu bo od 30. novembra do 9. decembra bo potekal 17. mednarodni festival animiranega filma Animateka, kjer bo na ogled 7 celovečernih filmov in 252 kratkih animiranih filmov, od tega bosta 2 celovečerca in 225 kratkih filmov dostopnih po vsem svetu. V sekciji Animirani dokumentarci bosta letos dva programa kratkih in kar trije celovečerni dokumentarni animirani filmi, ki se dotikajo raznolikih družbeno-političnih tem. Med celovečernimi animiranimi filmi bo prikazan tudi prejemnik velike nagrade na festivalu animiranega filma v Ottawi, film poljskega režiserja Mariusza Wilczyńskega Ubij to in zapusti to mesto, o katerem bo več povedal režiser na predavanju v sklopu letošnje AnimatekePRO. V sodelovanju s festivalom žanrskega filma Kurja polt med celovečernimi animiranimi filmi predstavljajo animirano roadtrip bizarko za vse generacije Stari mlekar avtorjev Oskarja Lehemaaja in Mikka Mägija. Poseben fokus letos usmerjajo v hrvaški animiran film s programom Hrvaška na obisku, ki je nastal v sodelovanju s Hrvaškim avdiovizualnim centrom in bo delno prikazan na spletu, delno pa v kinodvoranah, ko bo to mogoče. Poseben izbor kratkih filmov bo tudi ob otvoritvi festivala, ki ga pripravljajo skupaj z letošnjo glavno žirijo.

Torek, 1. december

Iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 potekal spletni koncert v živo , na katerem bosta nastopila Tine Grgurevič aka Bowrain in Sašo Vollmaier, dva od najvidnejših slovenskih pianistov, ki se bosta predstavila v dveh povezanih solističnih recitalih.

2XiCMVKj0Fo

nDmNUD9lfnI

Na spletni strani in FB strani Slowinda bo ob 20.00 potekal koncert 7. Slowindove pomladi. Nastopili bodo: Pihalni kvintet Slowind, Neofonía in študenti Studia za sodobno glasbo Akademije za glasbo v Ljubljani. Dirigent: Steven Loy

Mednarodni grafični likovni center in Menažerija predstavljata razstavo z naslovom 37 dni božiča. Dela na igriv način nihajo med globokim cinizmom do sodobne potrošniške kulture in njenim idealiziranjem. Razstava je zasnovana kot velik adventni koledar z umetniškimi deli umetniške blagovne znamke Menažerija, ki se bodo javnosti drugo za drugim predstavljala od 1. do 24. decembra, z vsak dan iz zavijalnega papirja odvitim novim umetniškim kosom, ki bo predstavljen na družbenih omrežjih. Odvita razstava z vsemi deli bo na ogled, ko bodo razmere to dopuščale, od 25. decembra 2020 do 6. januarja 2021..

Četrtek, 3. december

V obliki spletne trgovine bo od 3. do 29. decembra potekal VI. Decembrski sejem ilustracije, ki prinaša nabor ilustracij domačih avtoric in avtorjev. Tudi tokrat bodo na voljo tako printi kot originali (z okvirji ali brez), izbirali pa boste lahko med deli 35 ilustratorjev starejše in mlajše generacije. Sodelujejo: Marta Bartolj, Nenad Cizl, Zvonko Čoh, Tina Dobrajc, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič, Zala Kalan, Maja Kastelic, Anka Kočevar, Maša Kozjek, Dejan Kralj, Manca Krošelj, Polona Lovšin, Marjan Manček, Ana Maraž, Matija Medved, Teja Milavec, Eva Mlinar, Jernej Myint, Mojca Novak, Silvan Omerzu, Maja Poljanc, Andreja Peklar, Arjan Pregl, Tereza Prepadnik, Peter Škerl, Tinka Volarič, Huiqin Wang, Meta Wraber in Ana Zavadlav.

Petek, 4. december

V Gledališču Glej Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Ni mogoče čakati zaman, avtorskega projekta Leje Jurišić in Miklavža Komelja, ki je nastala v sodelovanju Gledališča Glej in Pekinpaha. Projekt izrisuje, izpoveduje in izvaja bližnje vezi med oddaljenimi svetovi. Komeljeva strastna poetskost in penetriranje skrajnosti eksistence pri Jurišičevi, drug z drugim in drug v drugem na poti empatičnega prizadevanja. Jurišič se nenehno sprašuje: “Kdo je v resnici pripravljen preizpraševati mesto premoči?”

© Ivian Kan Mujezinović

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.05 na ogled film Hirošima, ljubezen moja o ljubezenski aferi med francosko igralko in japonskim arhitektom izpod scenarističnega peresa pisateljice Marguerite Duras. Režija: Alain Resnais

CLts830aLlw

Sobota, 5. december

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.30 na ogled film Arktika, ki pokaže brutalne pogoje preživetja v arktični divjini. Overgard je v škripcih. Letalo, s katerim je potoval do znanstvene postojanke, je strmoglavilo nekje v arktičnem krogu. Zdaj dneve preživlja tako, da preverja trnke, mapira okolico in neuspešno kliče reševalce. Nekega dne opazi, da mu je nekdo ukradel nalovljene ribe... Režija: Joe Penna

N5aD9ppoQIo

Nedelja, 6. december

Na YouTube kanalu bo ob 20.00 v okviru cikla Drama od doma na ogled posnetek Sofoklove tragedije Antigona v režiji Eduarda Milerja. Znamenita antična tragedija v prevodu Kajetana Gantarja in v priredbi dramaturginje in dramatičarke Žanine Mirčevske je bila na velikem odru Drame premierno uprizorjena januarja 2017.