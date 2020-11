Film tedna: Med policami

Življenje delavcev v vzhodnonemški provinci

Na prvem programu TV Slovenije bo ob 22.45 na ogled nemški film Med policami, preprost, a mojstrski prikaz življenja delavcev v vzhodnonemški provinci, postavljen v zakulisje potrošniške družbe, prežet s toplimi čustvi in posvečen posameznikom, za katere se zdi, da življenje teče mimo njih.

Christian je novinec med delavci v velikem supermarketu. Polnjenje polic je bolj ali manj samotarsko delo, še posebej, če gre za večerno izmeno. Kljub temu se počasi naveže na sodelavce, še zlasti na starejšega Bruna z oddelka z alkoholnimi pijačami, ki ga očetovsko vzame za svojega, in na simpatično Marion, ki ga očara s svojo duhovitostjo in neposrednostjo. Vse kaže, da bo Christian z novim prijateljstvom in obetajočo se ljubezensko zvezo lahko kljuboval osamljenosti, ko je postavljen pred novo preizkušnjo. Med Marionino daljšo odsotnostjo namreč izve, da je nesrečno poročena, in njegov krhki svet se začne rušiti…

"O filmski priredbi kratke zgodbe In den Gängen Clemensa Meyerja sem začel razmišljati, takoj ko sem prebral njegovo zbirko Die Nacht, die Lichter. Zgodba o osamljenem mladeniču, ki se pogreza v atmosfero nočnih polic velikega supermarketa, mi ni šla iz glave.

Meyerjeva zgodba je neizmerno globoka in tragična, pa vendar tako preprosta. Veliko ostane neizgovorjenega, stvari niso povedane do konca. Bralec – in zdaj gledalec – mora sam zbrati koščke sestavljanke," je zapisal režiser Thomas Stuber.

