Lepo je biti Janez Janša

Bi lahko kdo gospodu premieru povedal, da se samozavestni ljudje ne vedejo tako?

Igor E. Bergant z zarošenimi očali ostane miren

Ne bomo izgubljali besed o tem, kako je predsednik vlade Janez Janša spet sam izbral termin in trenutek, ko bo prišel na pogovor na nacionalno televizijo. Niti o tem, da je šel najprej na oba madžarska televizijska programa, v ponedeljek na Novo24 in nato v torek še na Planet TV, šele nato pa na slovensko televizijo – da je dal TV Slovenija vedeti, kaj si misli o njih. Ampak oni niso rekli nič, ampak so, kot vedno, grenko pilulo pridno pogoltnili.