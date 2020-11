Na spletu tudi Laibach

Virtualna razstava Laibach Kunst & Milena Usenik

Center in Galerija P74 vabi k obisku virtualne razstave Laibach Kunst & Milena Usenik, ki je do 26. decembra na ogled na njihovi spletni platformi za 3D razstave, pop-up projekte, posebne in ekskluzivne prezentacije ter promocijo. Na razstavi se lahko od doma sprehodite med deli umetnice Milene Usenik in kolektiva Laibach Kunst.

Skupina Laibach je bila ustanovljena leta 1980 v Trbovljah. Leta 1983 je soustanovila umetniški kolektiv Neue Slowenische Kunst (NSK), leta 1984 pa je bil ustanovljen še oddelek za oblikovanje Novi Kolektivizem. Leta 1992 so skupine - delno kot odziv na razpad Jugoslavije - prenehale delovati v kolektivu NSK in so vzpostavile utopično formacijo, NSK državo v času.

Na mednarodni glasbeni sceni je skupina Laibach zaslovela predvsem s svojimi interpretacijami uspešnic zasedb Queen in The Beatles, pa tudi z edinstvenimi koncerti, kot sta leta 1995 v obleganem Sarajevu in leta 2015 v severnokorejski prestolnici Pjongjang.

Obsežne retrospektivne razstave Laibach Kunst pa so bile med letoma 2009 in 2012 na ogled v Lodžu, Ljubljani, Trbovljah, Mariboru in Zagrebu. Predstavljeni so bili tudi na veliki retrospektivi razstavi NSK (Neue Slowenische Kunst) od Kapitala do kapitala leta 2015 v ljubljanski Moderni galeriji, ki je bila nato na ogled še v Eindhovnu, Moskvi in Madridu.

Laibach Kunst v svojih multimedijskih projektih uporablja strategije retroavantgarde. "Z apropriacijo svojih lastnih zgodnjih podob 'iz druge roke', prilastitvijo prilastitve, uprizarja nekakšen simulaker simulakra. Ponovna uporaba podob neizogibno vpelje predrugačenje, zgostitev motivov je hkrati njihova premestitev. Na eni strani prenos, ponovitev in pomnožitev, na drugi intervencija, povečava in preobrat. Posegi so včasih grobi, drugič subtilni, vedno konceptualno premišljeni, a dvoumni: izločitev - zaznamek - remontaža," je ob nedavni razstavi kolektiva v Galeriji P74 zapisala kustosinja Barbara Borčič.

Milena Usenik je med letoma 1971 in 1976 ustvarila izjemen opus slik, ki so svojevrsten, izviren hibrid med pop artom in op artom, v katerih je združila principe optične umetnosti in pop arta. Pop art je v Jugoslaviji in zahodni Evropi nastajal v popolnoma drugačnih socialnih, širših družbenih in političnih razmerah kot na Zahodu. Ena od popularnih metod pop arta je bilo prilaščanje seksualizirane reprezentacije ženskega telesa, ki je prevladovala v podobah javnih medijev. Stvaritve Milene Usenik predstavljajo kritiko potrošniške družbe in njene reprezentacije, so zapisali v Centru in galeriji P74.

