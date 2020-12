Janševa vlada kadruje naprej: Kinoteka, JAK

Nova direktorica Slovenske kinoteke in nov v. d. direktorja Javne agencije za knjigo

Minister za kulturo Vasko Simoniti

© Borut Krajnc

Janševa vlada nadaljuje s kadrovanjem po kulturnih institucijah. Z današnjim 1. decembrom je mesto direktorice Slovenske kinoteke prevzela novinarka Ženja Leiler. Kot je zapisala za STA, sta njeni prioriteti pri vodenju institucije v prihodnjih petih letih "tako povečanje vloge kinoteke v javnem kulturnem prostoru kot tudi dvigovanje zavesti o pomenu filmske dediščine". Pred njo je kinoteko vodil Ivan Nedoh.

Po njenem mnenju ima Kinoteka v slovenskem kulturnem prostoru posebno mesto - kot nacionalni filmski muzej je ekskluziven in zelo specifičen razstavni prostor, je objekt varovanja, ohranjanja in razstavljanja ter hkrati tudi nenehni objekt raziskovanja, torej študijski prostor, knjižnica in mediateka.

Ženja Leiler je diplomirana literarna komparativistka in profesorica filozofije. Oktobra 1994 se je kot novinarka zaposlila v časopisni hiši Delo. V njej je v različnih obdobjih delovala tudi kot namestnica odgovornega urednika, ko je časopisu urednikoval Uroš Urbas. To funkcijo je opravljala do aprila 2020, od avgusta pa, ko je časnik prevzelo novo uredniško vodstvo, na Delu ni več zaposlena. Med majem 2013 in novembrom 2014 pa je vodila direktorat za medije na ministrstvu za kulturo.

Vlada je včeraj na dopisni seji razrešila tudi Sebastjana Eržena z mesta člana sveta Javne agencije za knjigo RS (JAK) in ga na predlog sveta JAK-a od 2. decembra imenovala za v. d. direktorja za največ šest mesecev, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

V. d. direktorja JAK-a je vlada imenovala po tem, ko je 12. novembra s položaja direktorice razrešila Renato Zamida. Ta je vodenje prevzela 1. januarja 2018 in bila imenovana za obdobje petih let. Njeno razreševanje sicer sega v začetek letošnjega leta, ko ji je del sveta Jaka očital nekatere nepravilnosti v delovanju.