Festival sodobne umetniške glasbe

Pripravilo ga je novoustanovljeno društvo Uho z željo po nadaljevanju tradicije, ki jo je v zadnjih 20 letih gojilo glasbeno društvo Slowind

V Ljubljani se je v torek, sicer prek spleta, začel nov festival sodobne umetniške glasbe z naslovom Forum nove glasbe. Pripravilo ga je novoustanovljeno društvo Uho z željo po nadaljevanju tradicije, ki jo je v zadnjih 20 letih gojilo glasbeno društvo Slowind. Člani organizacijskega odbora so skladateljica Larisa Vrhunc, muzikolog Gregor Pompe, skladateljica Nina Šenk in dirigent Steven Loy.

Forum nove glasbe je neke vrste nadaljevanje festivala Slowind. "Prva ideja je, da bi, potem ko Slowind ni dobil denarja, nadaljevali z njegovim delom, torej s predstavljanjem najsodobnejše sodobne glasbe v Sloveniji. Druga ideja je povezana s krpanjem recepcijskih lukenj, s predstavljanjem tiste glasbe, ki pri nas v zadnjih 50 letih ni bila izvedena. Tretje pa je dati priložnost slovenskim skladateljem, da ustvarijo nova dela, in seveda tudi poustvarjalcem, da rastejo izvajalsko, da se ukvarjajo s sodobno glasbo", je v intervjuju povedal Gregor Pompe.

Novost festivala je izbira kuratorja, skladatelja v žarišču, ki tokrat prihaja iz vzhodne Evrope. "Doslej je Slowind predstavljal predvsem velikane zahodnoevropske glasbe, ki so prihajali z zahodne strani železne zavese. Nas pa zanima tudi druga smer, da preverimo, če se je tam zadnjih 50 let glasba odvijala kako drugače."

Letošmji festival so prvotno načrtovali v normalni obliki, le s primerno razdaljo med poslušalci. Potem pa se je izkazalo, da ne bo šlo, zato so se odločili, da koncerte izvedejo v obliki snemanj brez publike, ki bodo na ogled na spletu.

V prihodnje bodo poskušali delovati še bolj povezovalno in združiti različne energije, ki v Sloveniji obstajajo na področju sodobne glasbe, improvizirane glasbe, perfomerskih praks, in vse skupaj povezati v eno platformo,

"Mislim, da se je v zadnjih 20 letih ta krajina zelo zamenjala, pri čemer je za Slovenijo prav gotovo ogromno zaslužen Slowind. Informacije so danes resda na internetu, a živi stik, ki so ga gojili pri Slowindu, bomo gotovo še potrebovali in to je nekaj, kar bi radi nadaljevali. Prva želja je, da obstanemo in delujemo, druga pa je, da bi se vpisali v evropsko festivalsko krajino, da ljudje vedo, da v Ljubljani obstaja nek pomemben, zanimiv festival sodobne svetovne glasbe," je še dejal Pompe.