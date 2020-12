Kako ostati pokončen v času janšizma?

Televiziji pod pritiskom

Minister Hojs grobo nad novinarko POP TV Katarino Matejčič

© POP TV

Zaradi grobih poskusov, s katerimi vlada želi nastaviti svoje ljudi na vodilna mesta v javni RTV-hiši, je v javnosti več znanega o tem, pod kakšnim pritiskom danes živi novinarski kolektiv te hiše. Vlada je ob sodelovanju in soglasju ministrov SMC in DeSUS poskušala (nezakonito) postaviti nove nadzornike na RTV Slovenija, pa je sodišče povedalo, da so njeni poskusi nezakoniti. Namestila je svoje politične odposlance v programski svet zavoda, vse ob blagoslovu SMC in DeSUS. Dvakrat je že poskusila ta koalicija prek svojih odposlancev v programskem svetu rušiti direktorja TV Slovenija Igorja Kadunca in vsakič znova je šlo le za las.