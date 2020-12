Muzej Jugoslavije: Alan Ford teče častni krog

Razstava vključuje 152 originalnih stripovskih tabel, nastalih med letoma 1969 in 1975, ko sta strip ustvarjala Bunker in Magnus

Grupa TNT

V beograjskem Muzeju Jugoslavije bo do konca januarja 2021 na ogled razstava Alan Ford teče častni krog. Razstava, ki je bila ob lanski 50-letnici kultnega stripovskega junaka na ogled v Narodni galeriji v Ljubljani, vključuje 152 originalnih stripovskih tabel, nastalih med letoma 1969 in 1975, ko sta strip ustvarjala Bunker in Magnus.

Malo je stripov ali sploh "tujerodnih kulturnih izdelkov", ki so se tako zavlekli v pore takratne skupne jugoslovanske države in tu, kljub političnim spremembam, še vztrajajo. Alan Ford je eden izmed njih. Strip je bralce osvojil s svojim črnim humorjem, družbeno satiro, ironijo in s svojim nadrealizmom. Ta strip ni politično korekten. Nihče ni varen pred njegovimi bodicami, so zapisali na spletni strani ob razstavi v Narodni galeriji.

Strip Alan Ford sta v obdobju 1969 do 1975 ustvarjala Italijana Luciano Secchi - Bunker in Roberto Raviola - Magnus. Razstava zajema le table iz njunega skupnega obdobja ustvarjanja stripa. Strip je že leta 1970 zaživel v Jugoslaviji v hrvaškem prevodu Nenada Brixya. V slovenskem prevodu Branka Gradišnika smo dobili strip leta 1993. Alan Ford ni le strip, je institucija. Njegov vpliv na popularno kulturo v bivši skupni državi je neizmerljiv.

Alan Ford, prva jugoslovanska izdaja, 1970

Na razstavi v Ljubljani je bilo na ogled 162 originalnih tabel, medtem ko jih v Beogradu predstavljajo deset manj. Do sedaj je bila največja razstava originalov leta 2017 v Rimu, ko jih je bilo predstavljenih 30, je še navedeno na spletni strani Alan Ford.

S to največjo svetovno razstavo originalnih tabel stripa so želeli organizatorji iz zavoda Kultura in prosveta prikazati vkoreninjenost stripa Alan Ford v kulturni prostor nekdanje skupne države in dostojno, tudi s spremljevalnim katalogom, zaznamovati lansko 50. obletnico kultnega stripovskega junaka.

