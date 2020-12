Film tedna: Arktika

Brutalni pogoji preživetja v arktični divjini

Na 1. programu TV Slovenija bo danes ob 23.30 na ogled islandski film Arktika v rećiji Joea Penne. Film preživetja gledalcu prikaže brutalne pogoje preživetja v arktični divjini. Čeprav v njem igrata samo dva igralca, je napetost vseskozi na vrhuncu.

Overgard je v škripcih. Letalo, s katerim je potoval do znanstvene postojanke, je strmoglavilo nekje v arktičnem krogu, zato je obtičal v neskončni ledeni divjini. Zdaj dneve preživlja tako, da preverja trnke, mapira okolico in neuspešno kliče reševalce. Nekega dne opazi, da mu je nekdo ukradel nalovljene ribe. Najverjetnejši osumljenec je polarni medved, ki se potika naokoli. Kanček upanja mu okrepi ropotanje helikopterja nad njim, vendar v snežnem metežu nedaleč od njega strmoglavi. Pilot umre, njegova spremljevalka pa je hudo poškodovana.

Moški ima zdaj dve možnosti: lahko ostane v razmeroma varnem začasnem zavetišču ponesrečenega letala in čaka na gotovo smrt ali pa se odpravi na dolgo in nevarno pot do najbližje polarne postaje z radijskim oddajnikom, ki je več sto kilometrov daleč. Tudi v tem primeru so njegove možnosti preživetja zelo majhne.

N5aD9ppoQIo