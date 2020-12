Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo spletni koncert ljubljanske trap zasedbe SBO, razstavo serije mehkih skulptur Natana Eskuja z naslovom Nagačenci, spletno razstavo Nike Autor in Obzorniške fronte z naslovom Obzornik 65 – "We Have too Much Things in Heart...", koncert progresivne rock skupine Feedback, spletno edicijo 21. mednarodnega festivala sodobnih umetniških praks Pixxelpoint z nslovom Žarišča, žarišča intermedijske umetnosti na Slovenskem.

Ponedeljek, 7. december

Na spletnem kanalu Aksioma Ljubljana bo ob 17.00 potekal pofovor z naslovom #algoregimes, na katerem bodo sodelovali umetniški kolektiv !Mediengruppe Bitnik in profesor digitalnih kultur in teorije omrežij Felix Stalder. Pogovor se bo dotikal tematik, kot so nevidnost institucionalnih procesov, delovanje infrastruktur in logistike ter svoboda in nadzor v podatkovnem gospodarstvu.

Na YouTube kanalu MGL bo ob 20.00 na ogled druga epizoda gledališke kriminalne nadaljevanke Praznina spomina avtorice Barbare Zemljič v režiji Nine Šorak.

gLNzmT3bbQc

V okviru programa Spletno Mladinsko je na ogled predstava Republika Slovenija, ki je nastala v koprodukciji SMG in Zavoda Maska Ljubljana. Predstava se ozira na poosamosvojitveno obdobje; na čas, ko sanje niso bile več dovolj(ene).

482012901

Na spletni strani Art-Mus bo do 31. decembra potekal 6. Mariborski umetnostni sejem Art-Mus 2020, na katerem sodelujejo številni priznani slovenski umetniki in umetnice ter več slovenskih prodajnih galerij.

Torek, 8. december

Na spletni strani in Facebook strani Slowinda bo ob 2o.oo v okviru 7. Slowindove pomladi nastopil Tobija Hudnik.

Iz Kluba Cankarjevega doma bo ob 20.00 na YouTube kanalu v okviru cikla Cankarjevi torki potekal spletni koncert skupine Feedback ob 20. letnici delovanja, ki bo predstavila nov album Iztrošeni in predvidljivi fusion vzorci. Glasbo zasedbe bi lahko umestili med mešanico rocka, bluesa in jazza oziroma kot progresivni rock.

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni prenos koncerta ljubljanske trap zasedbe SBO (Smrt boga in otrok).

55iADhU4TIk

Na Facebook strani Hiše kulture Pivka bo od 8. do 24. decembra na ogled razstava Tilna Žbone z naslovom Rheotaxis. Na ogled bodo najnovejše slike, ki se porajajo iz njegovega doživljanja aktualnega geopolitičnega dogajanja. Kot neposreden odziv na dogajanje so viden dokument časa in njegovih specifičnih družbeno-političnih problematik, obenem pa skozi to posredno odpirajo vprašanja o življenju in smrti, nastanjanju in minevanju, prihajanju in odhajanju …. Kustosinja razstave: Mojca Grmek

V TAM-TAMovi Ulični galeriji (Vegova) Ljubljana bo od 8. decembra 2020 do 7. januarja 2021 na ogled razstava fotografinje Mankice Kranjec z naslovom Srček za vsak dan, ki je nastala v koprodukciji TAM-TAM Inštituta in Razvojnega centra Srca Slovenije. Na ogled bo 36 izbranih fotografij srčkov, ki se pojavljajo na povsem vsakdanjih mestih in v vsakdanjih oblikah. Obsežen arhiv tisoč petsto fotografij oblik srčastih predmetov, vzorcev in motivov, ki jih je avtorica zbrala v zadnjih desetih letih, obsega raznolike srčne podobe, na katere je nehote naletela doma in po svetu. Fotografije, ki jih je ujela v objektiv svojega fotoaparata in mobilnega telefona, vedno odražajo ljubeznivost vsakega dne, ki jo je mogoče videti vsepovsod – če le znaš gledati s srcem.

TUzIHZQq1-s

Sreda, 9. december

Na Vodnikovi domačiji Ljubljana bo ob 20.00 na spletnem koncertu nastopil kitarist in pevec Boštjan Narat, predvajali pa ga bodo na Facebook profilu.

TUzIHZQq1-s

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.05 na ogled komična drama Dokler sva še mlada. Josh Srebnick, štiriinštiridesetletnik je poročen s triinštiridesetletno Cornelio, hčerko Lesliea Breitbarta, cenjenega režiserja dokumentarnih filmov. Par živi v New Yorku udobno življenje in daje videz srečnih ljudi. Pa ni čisto tako; intimno sta Josh in Cornelia precej na psu, saj ju razžira dejstvo, da nimata otrok. Žal so tudi njuni profesionalni načrti ne izidejo, kakor bi si želela … Režija: Noah Baumbach#mce_temp_url#

K9cG9BzxMps

Skozi okna Galerije Kresija Ljubljana bo od 9. decembra 2020 do 7. januarja 2021 na ogled razstava Natana Eskuja z naslovom Nagačenci. Vsestranski ustvarjalec, čigar dela, pa najsi gre za grafike, slike, objekte ali za oblikovanje interierjev, nosijo izjemno prepoznaven ter izviren avtorski pečat, v novem projektu predstavlja serijo mehkih skulptur, sešitih iz kosov zavrženih oblačil, ki jih je naknadno poslikal oziroma porisal. Serijo živobarvnih, pisanih unikatnih objektov na stenah, svojevrstnih križancev med trofejami fantastičnih bitij in doprsji grotesknih likov, dopolnjuje več samostoječih objektov: antropomorfne skulpture zasedajo celoten prostor galerije, Vsa razstavljena dela bodo tudi naprodaj, avtor pa bo 30% sredstev od prodaje namenil programom za otroke iz socialno šibkih okolij. Ogled in nakup del bosta v času razstave mogoča v Stripburgerjevi spletni knjigarni na tej povezavi.

Četrtek, 10. december

Na Facebook profilu Vodnikove domačije bo ob 20.00 premiera literarnega kabareta Nezakonita melanholija. Predstavitev knjige Carlosa Pascuala bo hkrati tudi predstavitev nove skupine Zuluk, ki jo sestavljajo Slovenci in tukaj živeči Kolumbijci in pogovor prevajalke knjige Mojce Medvedšek z Vesno Milek, nastopili pa bosta tudi plesalka Urška Centa, pevka Katja Šulc in drugi.

V Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec bo od 10. decembra 2020 do 28. februarja 2021 na ogled spletna razstava Nike Autor in Obzorniške fronte z naslovom Obzornik 65 – "We Have too Much Things in Heart...," s katero opozarjajo na svetovni dan človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra. Letos mineva 72 let od trenutka, ko so v Parizu države članice OZN sprejele Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki govori o neodtujljivih in univerzalnih človekovih pravicah. Projekt skozi dvajset videofragmentov prikazuje pričevanja beguncev, ujetih pred mejo Evropske unije, ki se, ob neštetih poskusih prečkanja meje, poleg napornega prehoda terena, soočajo z brutalnim policijskim nasiljem in zlorabami. Posnetki nam predočijo usode posameznikov, vzporedno pa govorijo tudi o izredni solidarnosti lokalne skupnosti. Material je bil zbran med letoma 2019 in 2020 v Veliki Kladuši v BiH, kraju, ki pooseblja potrpljenje in upanje, poskuse in neuspehe. Video gradivo spremljajo besedila, zbrana v publikaciji Obzorniški okruški, ki so jih so prispevali Tara Najd Ahmadi, Andreja Hribernik, Jošt Franko, Ciril Oberstar in Andrej Šprah. Kustosinja: Andreja Hribernik

Od 10. do 17. decembra bo potekala spletna edicija 21. mednarodnega festivala sodobnih umetniških praks Pixxelpoint z nslovom Žarišča, žarišča intermedijske umetnosti na Slovenskem, ki kljub družbenim spremembam, stanju duha v družbi in virusom žarijo na našem intermedijskem zemljevidu, delujejo, ustvarjajo, opozarjajo, problematizirajo in se na svojstven način angažirano odzivajo na aktualna družbena stanja. Na festivalu se bodo predstavili festivali: MFRU, KIBLIX, Speculum Artium, SONICA, Svetlobna gverila in IZIS, s projekti uveljavljenih domačih in tujih umetnikov. V okviru Pixxelpointa bodo združili vse festivale ter širši javnosti skozi razstavo ter druge obfestivalske dogodke ponudili prerez dogajanja na slovenski intermedijski sceni in morda odprli možnosti za morebitna nadaljnja sodelovanja.

© Maša Jazbec

Petek, 11. december

Na Facebook strani Škuca bo ob 20.00 potekal spletni koncert Samuela Bluesa.

1JW_w09LPTU

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.05 na ogled melodrama Odrske luči, v kateri se Chaplin poslavlja od filmske kariere in predaja štafeto novi dobi vzhajajočih umetnikov. Režija: Charles Chaplin

I7KZbxd-_3k