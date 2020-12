»Pridobljene pravice ni dopustno kar tako odvzeti«

Slovenski PEN poziva vlado k preklicu odločitev v zvezi z raperjem Zlatkom in STA

Raper Zlatko in otroci iz Gaze

© Matic Zorman / arhiv Mladine

Slovenski center PEN poziva vlado, da v najkrajšem času prekliče odločitev o predčasnem izbrisu raperja Zlatka iz razvida samozaposlenih v kulturi. Prav tako poziva vlado, da prekliče prekinitev sofinanciranja dejavnosti Slovenske tiskovne agencije (STA), kakor tudi namere v zvezi s STA, razvidne iz predlogov sprememb medijske zakonodaje.

Slovenski center PEN soglaša z opozorili in protesti strokovnih organizacij in predstavnikov civilne družbe ob odločitvi ministrstva za kulturo, da ukine status samozaposlenega v kulturi glasbeniku Zlatanu Čordiću - Zlatku, in ob odločitvi Urada vlade za komuniciranje (Ukom), da prekine sofinanciranje dejavnosti STA, je v sporočilu za javnost zapisal predsednik Slovenskega centra PEN Tone Peršak.

Po mnenju slovenskega PEN je odvzem statusa samozaposlenega, češ da je v zadnjem času premalo aktiven na svojem področju ustvarjanja, glede na okoliščine epidemije in glede na vladne ukrepe za zajezitev epidemije, ki preprečujejo nastope glasbenikov, mogoče razumeti samo kot disciplinski ukrep, izzvan z njegovim gotovo nesprejemljivim izpadom ob srečanju z direktorjem NIJZ Milanom Krekom, za katerega pa se je Čordić opravičil in ga obžaloval.

"Takšno eksemplarično ukrepanje zoper nekoga, ki je nedolgo tega pridobil neko pravico na osnovi svojega dela, zaradi njegovega, četudi spornega vedenja, je nesprejemljivo in vzbuja skrb ter nezaupanje v državne organe. Pridobljene pravice ni mogoče in ni dopustno kar tako odvzeti," so poudarili pri slovenskem PEN.

Kaznovanje STA za domnevno neposlušnost direktorja pa po navedbah slovenskega PEN potrjuje domneve o namerah in prizadevanju vlade, da čim bolj omeji svobodo in strokovno avtonomijo tiska ter da vzpostavi nadzor nad informacijami in interpretacijami informacij, ki naj bi prišle oziroma smele priti do ušes in oči državljank in državljanov.

Ob tem so poudarili pomen STA za slovenski medijski prostor. "Zato je ključnega pomena, da je STA politično neodvisna, strokovno avtonomna in hkrati v interesu državljank in državljanov zadostno in redno financirana, da lahko opravi svoje delo. Gre potemtakem ne le za svobodo tiska, temveč tudi za pravico državljanov do obveščenosti, ki je v interesu vseh nas državljanov," so še zapisali pri slovenskem PEN.

Vlada se je v ponedeljek seznanila z informacijo Ukoma o nezmožnosti izvajanja pogodbe o izvajanju javne službe s STA. Kot so navedli na Ukomu, je bil razlog ta, da jim vodstvo STA ne želi posredovati nekaterih podatkov o poslovanju. Ukom trdi, da zato ne more določiti, kaj je "primerno financiranje" STA, kot ga nalaga zakon, in je ustavil financiranje STA.

Vodstvo STA pa opozarja, da je po njegovi presoji Ukom s svojimi zahtevami presegel zakonska in pogodbena pooblastila, do katerih ima po zakonu o STA pravico le vlada. Zahteve iz dopisov Ukoma so se nanašale tako na področja, ki jih ščitijo določila o avtonomiji uredništva, kot na tržni del dejavnosti STA, za katere Ukom kot skrbnik pogodbe o opravljanju javne službe ni pristojen.

O ustavitvi financiranja STA je na zahtevo opozicije v petek razpravljal parlamentarni odbor za kulturo, ki je sprejel tako koalicijske kot opozicijske predloge sklepov. Med drugim je odbor pozval vlado, naj nemudoma izplača že zapadle obveznosti do STA, po drugi strani pa pozval STA, naj Ukomu posreduje zahtevano dokumentacijo. Vlado je odbor pozval še, naj ustavi pritiske na STA in se vzdrži blatenja agencije.