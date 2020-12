Premiere filmov prihodnje leto sočasno v kinu in na spletu

Filmski studio Warner Bros v korak s časom

Matrica 4

Pri produkcijski hiši Warner Bros so napovedali, da bodo vse premiere filmov, načrtovane za prihodnje leto, med njimi Matrica 4 in Dune: peščeni planet, predvajali hkrati v kinodvoranah in prek ponudnika pretočnih vsebin HBO Max. Ker so kinematografi po ZDA zaradi pandemije večinoma zaprti, se je ena največjih produkcijskih hiš v Hollywoodu odločila izstopiti iz tradicionalnega okvirja, da so pričakovane uspešnice najprej na voljo le na velikih platnih.

Analitik Jeff Bock iz podjetja Exhibitor Relations, ki spremlja stanje v filmski industriji, je trenutno dogajanje označil za "največji premik v industriji". "Pandemija je neverjetno pospešila ta postopek, pri Warner Bros pa so sprejeli odločitev, ki lahko za vedno spremeni filmsko industrijo," je povedal za francosko tiskovno agencijo AFP.

Odločitev produkcijske hiše sledi napovedi, da bodo film Čudežna ženska 1984 v režiji Patty Jenkins premierno predvajali na božič tako v ameriških kinematografih kot prek HBO Max, ki je na voljo le v ZDA. Doslej so analitiki v industriji domnevali, da gre za enkratno odločitev, vsaj dokler ne bi ocenili uspeha Čudežne ženske 1984.

XW2E2Fnh52w

A četrtkova napoved je hkratno kinematografsko in predvajanje preko ponudnika pretočnih vsebin razširila na 17 naslovov, tudi na film The Many Saints of Newark, ki je umeščen v svet in čas pred dogajanjem TV nadaljevanke Sopranovi, ter nadaljevanje Odreda odpisanih (2016).

YlCz974adAs

Generalna direktorica Warner Bros Ann Sarnoff je v povedala, da "izjemni časi zahtevajo kreativne rešitve". "Vemo, da so nove vsebine gonilo kinodvoran, a to moramo uravnotežiti z resničnim stanjem, v skladu s katerem bo večina ameriških kinematografov najverjetneje delovala z zmanjšanimi kapacitetami v letu 2021," je dodala.

Pred pandemijo so težko pričakovani filmi premiere doživeli le na velikih platnih, kjer so bili na ogled 90 dni. Največji zaslužkarji so v tem času večkrat povrnili stroške produkcije, čeprav so morale produkcijske hiše dobiček deliti s kinematografi. Ker pa so kinematografi po ZDA večinoma zaprti, morajo distributerji posegati po inovativnih pristopih.

Hibridni model, v sklopu katerega bo film na HBO Max na voljo 30 dni od začetka kino premiere, bo najverjetneje najbolj vplival na Matrico 4, v kateri Keanu Reeves ponovno upodablja junaka Nea, ujetega v virtualni resničnosti. Film iz franšize, ki je po navedbah AFP po svetu zaslužila več kot 1,6 milijarde dolarjev, naj bi premiero doživel decembra prihodnje leto.

PkhXLgu-mYM

Dune: peščeni planet pa je najnovejša filmska različica znanstvenofantastičnega romana Peščeni planet iz leta 1965, katerega avtor je Frank Herbert. Po pričakovanjih naj bi bil film ena izmed največjih letošnjih uspešnic, a so njegovo premiero že dvakrat zamaknili. V slovenske kinematografe naj bi prišel 30. novembra prihodnje leto.

eS0Sdx7AdqI