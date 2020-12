Slovenski muzeji in galerije do nedelje nudijo razne programe in dejavnosti

Naprej v preteklost s prazničnimi muzeji

Jasmina Cibic: Fundus prizadevanja

V prednovoletnem času so v Skupnosti muzejev Slovenije v sodelovanju s Službo za premično dediščino in muzeje drugič pripravili vseslovenski projekt Naprej v preteklost. Od danes do nedelje se pod skupno platformo in podnaslovom Praznični muzej tako muzeji kot galerije in druge ustanove po Sloveniji predstavljajo z raznimi programi in dejavnostmi.

"Muzeji in galerije so ponovno zaprti, kar pa ne pomeni, da delo ne poteka naprej. Skrbimo za dediščino, jo urejamo, pripravljamo razstave in projekte, a na žalost ne moremo odpreti vrat, da bi vi, naši obiskovalci, v živo videli, kaj vse smo za vas pripravili. Zaradi tega se ponovno selimo na splet in upamo, da bomo v vaše domove vnesli nekaj prazničnega vzdušja," sta ob akciji zapisali predsednica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije Aleksandra Berberih-Slana in Maja Hakl Saje iz Službe za premično dediščino in muzeje Narodnega muzeja Slovenije.

Akcija Naprej v preteklost je prvič potekala v avgustu, združila pa je 54 muzejev in galerij, ki so poskrbeli za pester program. Drugo akcijo so organizatorji podnaslovili Praznični muzej, saj menijo, da v tej časih "potrebujemo nekaj dodatnega prazničnega vzdušja, muzeji in galerije pa hranijo številne priče praznikov iz preteklosti".

Seznam institucij, ki sodelujejo v akciji, je dostopen na tej povezavi, programi in dejavnosti, ki bodo v tem tednu potekali v sklopu projekta, pa so objavljeni tudi na družabnih omrežjih in spletnih straneh posameznih muzejev, galerij in drugih ustanov.

Akcija Naprej v preteklost je prvič potekala v avgustu, združila pa je 54 muzejev in galerij, ki so poskrbeli za pester program. Drugo akcijo so organizatorji podnaslovili Praznični muzej, saj menijo, da v tej časih "potrebujemo nekaj dodatnega prazničnega vzdušja, muzeji in galerije pa hranijo številne priče praznikov iz preteklosti".

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bodo denimo preko spleta predstavili zimske motive v njihovi zbirki in prikazali video, kako so nekoč okraševali praznični drevešček.

V Narodni galeriji bodo pripravili video predstavitve izbranih slik, kot sta Marija z detetom in Janezom Krstnikom Alojza Gangla in Sv. Trije kralji Jurija Šubica, prav tako v Umetnostni galeriji Maribor, v kateri bodo predstavili tudi sliko Zima Karla Jiraka in fotografijo Odsev 2 Zore Plešnar.

V nekaterih muzejih in galerijah pa bodo med drugim pripravili vodstva po aktualnih razstavah. V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova denimo po razstavi Jasmine Cibic Fundus prizadevanja in razstavi stripov festivala Tinta, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje po razstavi Prakse arhitekturnega izražanja, v Galeriji mesta Ptuj pa bodo predstavili retrospektivo Anke Krašna.